Carbidschieten is (nog) nergens verboden, maar iedere gemeente heeft eigen regels

Gemeenten hebben eigen regels voor carbidschieten (foto: Omroep Zeeland)

Eerst even een grote slag om de arm. Dit zijn de huidige regels. Afgelopen maandag besloot het veiligheidsberaad dat er geen landelijk verbod komt op carbidschieten. Maar dat betekent niet dat gemeentes of veiligheidsregio's geen extra maatregelen nemen. Of zelfs een verbod opleggen.

Zo maakten de veiligheidsregio's in Brabant gisteravond bekend dat carbidschieten dit jaar in die provincie niet is toegestaan. De Veiligheidsregio Zeeland vergadert donderdag over onder meer carbidschieten. Veel gemeenten wachten daarop en besluiten daarna of ze eventueel zelf nog strengere maatregelen instellen.

Sommige carbidschieters maken heuse installaties om de jaarwisseling luister bij te zetten (foto: ANP)

Gemeenten zonder regels

Carbidschieten op oudejaarsdag is - tot nu toe - in geen enkele Zeeuwse gemeente verboden, maar je moet je vaak wel aan een aantal regels houden. Al zijn er ook een aantal gemeenten - Borsele, Schouwen-Duiveland, Middelburg en Sluis - die nog geen officiële regels hebben.

Voor de rest geldt het volgende:

Kapelle en Goes

In Kapelle en Goes mag je niet zomaar carbidschieten, je hebt toestemming nodig van de gemeente. In Kapelle moet die aanvraag op 9 december binnen zijn, in Goes half december. Als de gemeente je aanvraag goedkeurt, mag je op oudejaarsdag tussen 10.00 en 2.00 uur carbidschieten met een melkbus die niet groter is dan vijftig liter.

Die melkbus moet minstens 75 meter van woonbebouwing staan en op 300 meter afstand van zorginstellingen, zoals verpleeghuizen en ziekenhuizen van en plekken waar dieren worden gehouden. De richting waarin je schiet moet minstens 75 meter open zijn en er mogen geen verharde openbare wegen of paden in je schietveld liggen.

Veere en Vlissingen

Ook in Veere en Vlissingen heb je toestemming van de gemeente nodig zodat je op oudejaarsdag tussen 10.00 en 17.00 uur kan knallen met een melkbus die maximaal vijftig liter groot is. Je moet dus eerst minimaal twee weken van tevoren een officiële aanvraag bij de gemeente doen.

Voor Veere en Vlissingen geldt qua afschietlocaties hetzelfde als in Kapelle en Goes.

Met een handje carbid kun je lang knallen (foto: Omroep Zeeland)

Reimerswaal

De gemeente Reimerswaal heeft vier plekken aangewezen als carbid-schietplek van 10.00 tot 18.00 uur op oudejaarsdag: de vrachtwagenparkeerplaats aan de Westelijke Parallelweg bij Krabbendijke, de noordelijke helft van de vrachtwagenparkeerplaats aan de Bakenweg bij Yerseke, Scheldemond bij Hansweert en de Westelijke Havendam bij Waarde.

In deze gemeente mag je zowel met een dertig-litermelkbus schieten als met een vijftig-litermelkbus. Maar, kies je voor de kleine variant dan hoef je daarvan vooraf alleen maar melding te doen bij de gemeente. Kies je voor de grote melkbus dan heb je een vergunning nodig.

Terneuzen

In Terneuzen heb je geen vergunning nodig, maar je moet je wel minstens twee weken voor oud en nieuw aanmelden bij de gemeente. Je mag daarna op 31 december tussen 12.00 en 18.00 uur carbidschieten met een melkbus van maximaal dertig liter groot.

In Terneuzen moet je je aan dezelfde regels houden als in Kapelle en Goes wat betreft afschietlocaties.

Hulst en Tholen

In Hulst en Tholen heb je een ontheffing nodig in verband met geluidshinder. In Hulst gelden verder geen bijzondere regels, in Tholen krijg je - als je je ontheffing ontvangt - te horen aan welke specifieke voorwaarden je moet voldoen, bijvoorbeeld qua locatie en schietrichting.

Noord-Beveland

Ook in Noord-Beveland heb je een ontheffing nodig, maar die had je voor 1 oktober al moeten aanvragen. Als je dat hebt gedaan, dan word je als aanvrager ontboden op het stadhuis en krijg je te horen waar je carbid mag schieten.

