Vakantie van Marie-Paul is in gevaar door nieuwe coronamaatregelen

Marie-Paule Herman aan de wijn in 'haar' restaurant in Hongkong (foto: Marie-Paule Herman)

De nieuwe golf ontstond door verspreiding via nachtclubs. Die zijn nu ook weer op slot, net als bars maar de restaurants mogen open blijven voor maximaal vier personen per groep. Financieel heeft de Axelse die wijnprogramma's voor een restaurantketen maakt dus niets te klagen.

Vakantie

Toch is ze in mineur. Haar geplande vakantie naar Singapore komt door de coronamaatregelen in gevaar. In december zou ze gaan. De reis valt onder een nieuwe 'air travel bubble'. Een selecte groep passagiers mag, onder voorwaarden, reizen tussen landen die afspraken met elkaar hebben gemaakt.

"Het papierwerk is allemaal al geregeld. De travel bubble zou 22 november van start gaan, maar is nu voor twee weken uitgesteld. Ik heb 6 december mijn vlucht dus hoop dat die door gaat."

Hong Kong is inmiddels in kerstsferen gehuld. "Dat is wel mooi en leuk om te zien. En hopelijk gaat op het gegeven moment het hele coronacircus een beetje weg, zodat we er van kunnen genieten."

Marie-Paule over de lockdown in Hong Kong

