Goedemorgen! Zeeuwse innovatieprijs, carbidschieten en houten paard

Run op carbid verwacht door vuurwerkverbod (foto: Omroep Zeeland)

Mogen we met oudjaar carbid schieten? De Veiligheidsregio Zeeland buigt zich vandaag over die vraag. Een landelijk verbod komt er in ieder geval niet, maar in Brabant is het bijvoorbeeld verboden.

Veel Zeeuwse gemeenten wachten op advies van de veiligheidsregio en beslissen daarna of ze eventueel zelf nog strengere maatregelen instellen.

Winnaar Emergo Innovatieprijs wordt vandaag bekendgemaakt (foto: Emergo)

Wie wint dit jaar de Zeeuwse innovatieprijs? Dat weten we vandaag. Traas Ongediertebestrijding, Hydrauvision, Hello Container, SWYCS en Kobobss maken kans op de prijs voor beste innovatie van Zeeland.

Houten paard

Dan een bijzonder tafereel in Dreischor. Er rijdt een wel heel bijzonder paard door het dorp de afgelopen dagen. Chica, het paard van Kany de Groot, is bruin, ongeveer 1.60 meter hoog en heeft witte manen. En .. is van hout en staat op wieltjes.

Houten paard rijdt door Dreischor (foto: Omroep Zeeland)

Nog meer nieuws uit het dorp. Wethouder Ankie Smit van Schouwen-Duiveland en de voorzitter van de dorpsraad Dreischor, Leone van der Sar, onthullen vandaag een nieuw bord waarop te zien is dat Dreischor het mooiste ringdorp is.

Onthulling

De onthulling vindt plaats aan de Molenweg tegenover de molen in Dreischor. Het nieuwe bord is door de Reisterse kunstenaar Willem Hesseling ontworpen naar aanleiding van de ANWB-verkiezing van het mooiste dorp van Nederland, waarbij Dreischor in de top 50 eindigde als één van de vier mooiste dorpen van Zeeland.

Timmerfabriek Vlissingen (foto: Omroep Zeeland )

Ook wethouder John de Jonge van de gemeente Vlissingen heeft het druk. Hij luidt om 11.15 uur de verbouwing van De Timmerfabriek officieel in. Na jaren leuren is er eindelijk een definitieve bestemming voor de monumentale pand op het Scheldekwartier in Vlissingen. Het wordt een viersterren-plus-hotel.

Het strand ter hoogte van het Nollenbos in Vlissingen (foto: Rosanne de Waard)

Het weer

De dag begint bewolkt en grijs. Lokaal kan er wat motregen vallen, maar op veel plaatsen blijft het nog droog. Maar in de loop van de dag neemt de kans op wat (mot)regen vanuit het noorden toe.

Het wordt maximaal 10 graden bij een zwakke wind, draaiend van zuidwest naar noordwest. Ook vannacht en morgenochtend is er kans op regen.