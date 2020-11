Honderd Zeeuwse coronadoden, bijna 20 procent op Tholen

Coronapatiënt in ziekenhuis wordt geïntubeerd voor kunstmatige beademing (foto: ANP)

Tholen is de Zeeuwse gemeente waar de meeste mensen zijn overleden aan het coronavirus. Daar zijn tot nu toe negentien coronadoden geregistreerd. Schouwen-Duiveland volgt met zestien overleden inwoners.

Om gemeenten met elkaar te kunnen vergelijken moet je kijken naar het aantal sterfgevallen in verhouding tot het inwonertal. Voor Tholen is dat 73,8 per 100.000 inwoners. Schouwen-Duiveland en Goes volgen met 47,3 en 36,8 sterfgevallen per 100.000 inwoners. De overige Zeeuwse gemeenten zitten onder de dertig sterfgevallen per 100.000 inwoners.

Tholen is landelijk gezien nummer 76 van de 356 gemeenten. Ter vergelijking: de zes zwaarst getroffen gemeenten liggen allemaal in Noord-Brabant en tellen 161,4 tot 214,5 sterfgevallen per 100.000 inwoners.

Minste sterfgevallen

De gemeenten waar tot nu toe de minste sterfgevallen door corona zijn vastgesteld zijn Noord-Beveland en Kapelle. In die twee gemeenten werd tot nu toe één sterfgeval van een coronapatiënt gerapporteerd bij het RIVM.

Zeeuwse sterftecijfers corona in absolute getallen

Gemeente Sterfgevallen Tholen 19 Schouwen-Duiveland 16 Middelburg 15 Goes 14 Hulst 9 Vlissingen 7 Reimerswaal 5 Sluis 5 Terneuzen 4 Borsele 2 Veere 2 Kapelle 1 Noord-Beveland 1

Kanttekening bij deze cijfers is dat het alleen gaat om sterfgevallen van patiënten waarbij met behulp van een coronatest een besmetting met het virus is vastgesteld. Vooral tijdens de eerste golf werden lang niet alle coronapatiënten getest, vanwege een groot tekort aan testen.

Vaak niet getest

Met name bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen met corona die palliatieve zorg kregen, omdat opname op een intensive care volgens het zorgpersoneel in veel gevallen geen zin meer had, werden vaak niet getest. Wanneer die patiënten de besmetting met het virus niet overleefden, kwamen ze dus niet in de officiële coronacijfers van het RIVM terecht.

