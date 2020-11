Gedetineerden bouwen duurzame Zeeuwse grafkisten

Bianca Tange van Eigenstijl uitvaartzorg kreeg steeds vaker de vraag of er ook grafkisten waren van gerecycled hout, waarop ze nee moest verkopen. "Dat bracht mij op het idee om een eigen lijn te ontwikkelen."

Gemaakt in Zeeland

Het gaat om duurzame kisten die van a tot z in Zeeland worden gemaakt. "Het gerecyclede hout komt bijvoorbeeld uit de bouw en koop ik in bij Zeeuwse houtbedrijven. Ook de lijm is biologisch afbreekbaar. En de kisten worden gemaakt door bijzondere Zeeuwen."

Die 'bijzondere Zeeuwen' zijn mensen van werkleerbedrijf De Ambachten van geestelijke gezondheidsinstelling Emergis en In-Made, het productiebedrijf waar gedetineerden van gevangenis Torentijd voor werken. "Zo blijven de grafkisten goed betaalbaar en kan ik maatschappelijk iets toevoegen", zegt Bianca.

Dood een gevoelig onderwerp

Toen ze bij Emergis en Torentijd aanklopte met haar idee werd enthousiast gereageerd, al was er ook enige reserve. "De begeleiders gaven aan dat het een gevoelig onderwerp kon zijn voor sommige mensen. Maar uiteindelijk vonden ze dat ook de dood bij het leven hoort en het juist op deze manier ook bespreekbaar kan worden worden gemaakt."

(foto: Omroep Zeeland)

Chris Willemsen is zo'n kistenmaker, hij werkt bij De Ambachten in Middelburg. "Ik moest wel even aan het idee wennen in het begin, maar het is leuk, een echte uitdaging."

Volgens Chris is het maken van een grafkist heel wat anders dan de schuttingen en tuinmeubelen die ze voornamelijk bij het werkleerbedrijf maken. "Meten is weten en gissen is missen. Er komt heel wat kijken bij het maken van zo'n kist."

Eerbiedig werk

Niet alle collega's van Chris stonden in de rij om grafkisten te maken. "Sommigen vinden het helemaal niks, maar ik kijk er nuchter tegenaan. Ik vind het heel eerbiedig werk en zie het als een compliment dat dit werk mij toevertrouwd wordt."

Kist straalt natuur uit

Als het ooit zover komt, hoopt Chris zelf ook in zo'n zelfgemaakte Zeeuws grafkist begraven te worden. "Deze kist straalt echt natuur uit, je ziet de houtvormen en nerven. Zo'n fabriekskist lijkt me helemaal niks."

Tot nu toe zijn er twintig Zeeuwse grafkisten gemaakt waarvan er zes zijn verkocht. De prijzen variëren tussen de 350 en 450 euro, vergelijkbaar met fabriekskisten.