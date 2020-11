Zeeuwse viskweker verkoopt aandelen op Noorse beurs (foto: Omroep Zeeland)

Een aandeel in Kingfish kost op dit moment (donderdagochtend 26 november om 10 uur) 26 Noorse Kronen. Gelijk aan 2,46 euro.

De viskwekerij gaat de komende twee jaar, drie keer zoveel vis produceren in Colijnsplaat. Er zijn al plannen om dat aantal nog een keer te verdubbelen.

Daarnaast wordt gebouwd aan een nieuwe kwekerij in de Amerikaanse staat Maine en zijn er plannen voor een nieuwe fabriek aan de westkust daar. Ook in Zuid-Europa wil de viskwekerij uitbreiden.

Geld nodig om snel te kunnen groeien

Om die snelle groei mogelijk te maken zijn tientallen miljoenen euro's nodig. Het bedrijf werd eerder al gesteund door investeerders als de Rabobank, Nutreco en het Franse Creadev. Door een zogenoemde 'private placement' haalde de viskweker voorafgaand aan de beursgang al kapitaal op ter waarde van ongeveer vijftig miljoen euro.

De schaalvergroting is volgens het bedrijf nodig, omdat in grotere mate produceren rendabeler is. Verder willen ze op deze manier in één klap de concurrentie achter zich laten.

Bij Kingfish Zeeland worden vissen op het land gekweekt bij de Zeelandbrug. In grote bakken worden ze grootgebracht in Kats. Kingfish is een roofvis die wel twee meter groot kan worden. Het dier leeft voornamelijk in de wateren rond Australië.

De reden om voor de Noorse beurs te kiezen ligt hem in het feit dat het land een voorloper is in duurzame vistechnologie en daar veel van die bedrijven zitten.

Lees ook: