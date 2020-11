Innovatiefste bedrijf van Zeeland: 'We hebben heel vaak te horen gekregen dat wat wij willen onmogelijk is'

"We krijgen heel vaak te horen dat wat wij willen eigenlijk niet kan of onmogelijk is, dat we daar dan nu een prijs voor krijgen..." Oprichter Ron de Wit van HelloContainer lacht: "Dan blijkt het toch dat het wel mogelijk is." De oprichters van HelloContainer in Goes, naast de Wit ook nog Kees Koopman en Jos de Jonge, zagen hun winst in de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo vanochtend totaal niet aankomen.

Wat houdt de Zeeuwse Innovatieprijs Emergo in? De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een Zeeuwse onderneming die een succesvolle innovatie heeft gerealiseerd. De genomineerden waren dit jaar, naast HelloContainer en Traas Ongediertebestrijding, SWYCS uit Middelburg, Hydrauvision uit Schoondijke en Kobobss uit Yerseke gebruikt cameratechniek voor label en code-inspectie op verpakkingen.

Hun innovatie, HelloContainer, bestaat krap aan een jaar. Het idee: als klant kan je via de door hun ontwikkelde website zeecontainers boeken. Je vult in van en naar welke havens je je goederen wilt verschepen en krijgt dan te zien welke boot het snelst is, welke het goedkoopst en welke de minste CO2 uitstoot. Een soort Booking.com, maar completer, zegt mede-oprichter Jos de Jonge. "Je boekt niet alleen je 'hotel', maar checkt ook gelijk in op Schiphol, gaat door de paspoortcontrole en boekt een taxi."

De winnaars en juryvoorzitter Jo-Annes de Bat schoven vandaag aan in het radioprogramma De Zeeuwse Kamer:

De winnaars van Zeeuwse Innovatieprijs Emergo vertelden hoe ze hun innovatie bedachten

Je zou denken: bestond dat nog niet? De Jonge: "95 procent van de geboekte containers gaat nu via logistieke tussenpersonen, beetje in de categorie reisbureaus." Op dit moment zijn er zo'n 4.000 containers geboekt via de website. Behalve een service naar de klanten, wil HelloContainer ook vooral inzetten op het milieu. Bijvoorbeeld door het kiezen voor CO2-neutralere schepen aantrekkelijker te maken op de website.

Het idee achter HelloContainer: een zeecontainer bestellen zoals je een hotel boekt. (foto: Omroep Zeeland/Provincie Zeeland)

Juryvoorzitter Jo-Annes de Bat zei daarover vanochtend: "We weten dat spullen vervoerd moeten worden, maar als het moet: dan maar zo duurzaam mogelijk. En jullie systeem gaat daarbij helpen."

'Niet stilstaan, altijd verder denken'

Ook Peter Traas uit 's Gravenpolder was verrast door de winst vandaag. "Ik loop op m'n sokken", riep hij vanaf de balustrade in zijn bedrijf Traas Ongediertebestrijding toen jurylid Monique Schoonen met de publieksprijs op de stoep stond. In tegenstelling tot HelloContainer vormt zijn bedrijf een gevestigde naam in Zeeland. Toch is een prijs als deze belangrijk, zegt Traas: "Het is ook een kroon op je werk. Het betekent dat je niet stilstaat, maar altijd weer verder denkt dan wat er in de basis mogelijk is."

Dat deed hij toen hij door de gemeente De Bilt werd gevraagd de rattenoverlast in het stedelijk gebied op te lossen. "Tot een jaar of vijf geleden kon je dan gif gebruiken, dat mag nu niet meer." En dus ontwierp hij een rattenhotel. Dat klinkt gezelliger dan het is. "Het lijkt - qua grootte ook - op een transformatiehuisje. In de funderingsplaat zitten gaten, zo worden de ratten naar het huisje gelokt." Eenmaal binnen kan de rat er niet meer uit.

Het idee achter het rattenhotel van Traas Ongediertebestrijding. (foto: Omroep Zeeland/Provincie Zeeland)

Maar dat is nog niet alles: "Er zitten camera's in, kooien, vangbakken en de ratten worden geteld. Zo krijg je ook een idee van hoe groot de populatie is." Ook dit idee 'klinkt simpel' - al is de techniek dat niet - een beetje zoals een wespenlokker of een rattenvangkooi.

"Het idee is ook simpel", zegt Peter Traas. "Misschien is dat wel het geheim ja: eenvoud is het belangrijkste. net als dat ik hier nu op m'n sokken sta, dat is ook een stukje eenvoud. Ik hou ervan."

