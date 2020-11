Weer een coronadode in Zeeland

(foto: Omroep Zeeland)

Er werden 84 nieuwe meldingen van coronabesmettingen geregistreerd, Dat is meer dan gisteren en eergisteren, maar minder dan zondag en maandag.

Met 18 besmettingen is Terneuzen opnieuw de gemeente met het hoogste aantal.

Per gemeente

Gemeente zo 22 nov ma 23 nov di 24 nov wo 25 nov do 26 nov Borsele 3 0 1 4 4 Goes 6 7 2 7 2 Hulst 7 16 4 5 10 Kapelle 3 0 1 0 2 Middelburg 12 6 4 4 11 Noord-Beveland 1 0 0 0 0 Reimerswaal 9 5 3 8 7 Schouwen-Duiveland 2 1 0 5 6 Sluis 8 6 2 9 12 Terneuzen 19 30 12 17 18 Tholen 14 9 7 10 8 Veere 0 3 3 2 2 Vlissingen 3 6 2 6 2 Totaal Zeeland 87 89 41 77 84

Kaart

Bekijk op onderstaande kaart van Zeeland hoe groot het aantal besmettingen is, gedurende de laatste zeven dagen, in verhouding tot het aantal inwoners van iedere gemeente. Ook het het risiconiveau volgens de maatstaven van het RIVM is er per gemeente bij gegeven.

De GGD Zeeland veronderstelt dat het grote aantal besmettingen langs de grens met België te maken heeft met uitwisseling van het virus via bezoeken vanuit of aan België.

Ook de wekelijkse coronacijfers uit de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen zijn vandaag naar buiten gebracht. Daaruit blijkt dat de aantallen nieuwe besmettingen opnieuw zijn gedaald. Er zijn sinds vorige week zeven nieuwe besmettingen met het coronavirus bijgekomen. De voorgaande drie weken waren het er negen, twaalf en 22.

'Minder harde stijging'

"Dit is gelukkig opnieuw een minder harde stijging dan vorige week", schrijven de Zeeuwse verpleeg- en verzorgingshuizen in een verklaring. "We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat deze lijn zich voortzet."

Vijf van de nieuwe besmettingen vonden in de gemeente Terneuzen plaats. De overige twee nieuwe besmettingen gebeurden in de gemeenten Schouwen-Duiveland en Sluis. Eén bewoner is overleden, het gaat om een inwoner van de gemeente Hulst. Vijf bewoners zijn hersteld.