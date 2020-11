Vestingcross verhuist van Hulst naar Perkpolder en gaat door

Vanwege de coronacrisis zijn er strikte voorwaarden aan het evenement gebonden, dat op zondag 3 januari wordt gehouden. Zo mag er geen publiek bij de wedstrijd aanwezig zijn. Omdat dat in het centrum van Hulst moeilijk in goede banen te leiden is, heeft de organisatie gezocht naar een andere locatie.

Dat is het gebied rondom de voormalige veerhaven in Perkpolder geworden. Doordat er slechts één toegangsweg naar Perkpolder leidt, is een mogelijke toestroom van publiek (dat toch wil komen kijken) beter te controleren.

De veiligheidsregio heeft het voorstel van de Belgische organisatie goedgekeurd en ook de gemeente Hulst is akkoord met de plannen.

De Vestingcross maakt in 2021 voor het eerst deel uit van de wereldbeker veldrijden van de UCI. Om die reden is het evenement vervroegd van februari naar de eerste zondag in januari.

De Vestingcross is een van de vijf wedstrijden in de wereldbeker van het seizoen 2020-2021. Hieronder lees je de uitgedunde kalender van de wereldbeker veldrijden, die dit weekend begint.

Wereldbeker cyclocross

kalender 29 november Tsjechië Tabor 20 december België Namen 27 december België Dendermonde 3 januari Nederland Perkpolder 24 januari België Overijse

Ondanks dat er geen publiek welkom is, hoeft de wielerliefhebber er niets van de missen. De wedstrijd wordt live op televisie uitgezonden op Sporza en Eurosport.