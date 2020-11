'Meer dan de helft van de Zeeuwse horeca twijfelt of ze het voorjaar halen'

Zeeuwse horeca heeft het zwaar volgens de KHN (foto: ANP)

Ongeveer negenhonderd horecabedrijven zijn lid van Koninklijk Horeca Nederland. Het bestuur heeft de meeste leden de afgelopen dagen gebeld om te horen hoe de vlag erbij hangt. Volgens regiovoorzitter Frank de Reu waren het weinig opbeurende gesprekken. "Het beeld is dat meer dan de helft van de bedrijven twijfelt of ze het volgende voorjaar gaan halen", aldus De Reu.

Faillissementen

De afgelopen tijd zijn nog maar weinig bedrijven failliet gegaan in Zeeland. De Reu denkt dat dit de komende weken wel eens zou kunnen gaan veranderen. "Normaal gesproken is december voor veel bedrijven een topmaand", legt de voorzitter uit. "Ik denk dat we nog van geluk mogen spreken dat we een prachtige zomer hebben gehad met heel veel toeristen in de provincie, anders was dit leed al veel eerder geleden."

De horeca heeft al eerder aangegeven dat de huidige regelingen vanuit de overheid niet toereikend zijn. "De steun van de eerste sluitingsperiode is bij veel bedrijven nog niet uitgekeerd", zegt De Reu. Sinds vorige week kunnen horecabedrijven opnieuw steun aanvragen. Die wordt wel sneller uitgekeerd, maar dat is uiteindelijk ook niet de oplossing. "Je moet nog altijd elke maand een deel van de kosten zelf betalen", aldus de horecavoorzitter. "Dat houdt een keer op."

Hulp voor bedrijven

Ook in Zeeland is er een programma om bedrijven te helpen. Dertig horecabedrijven kunnen meedoen aan het programma SOS Dockwize waarbij experts een bedrijf gaan begeleiden. Het is de bedoeling dat de eerste experts volgende week van start gaan.