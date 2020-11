Meesterscout De Visser ontkent uitglijder met Maradona: 'Ik was hem desnoods op de motorfiets gaan halen'

Maradona wint Wereldkampioenschap voetbal in 1986 in Mexico (foto: Orange Pictures)

De Visser zag hoe een 17-jarige Maradona wereldkampioen werd voor voetballers onder de 20 jaar. Hij wist meteen dat het een topspeler was. "Ik was helemaal idolaat van de techniek en de style van Maradona. Die had ik bij wijze van spreken op de motorfiets op willen halen in Argentinië, het is een wild verhaal dat ik gezegd zou hebben: 'Ik hoef Maradona niet', daar klopt niets van."

Meesterscout Piet de Visser (foto: Orange Pictures)

In het artikel op Omroep West staat dat trainer Piet de Visser aan had gegeven dat hij aan Ton Wickel en Jos Jonker genoeg had als nieuwe aankopen. Er zou wel genoeg geld geweest zijn, omdat ADO net Martin Jol had verkocht aan Bayern München, waar de club uit de club uit Den Haag een half miljoen aan overhield.

Dat er toen geld was, beaamt De Visser. Maar de toenmalige trainer zegt dat er van een transfer naar ADO geen sprake is geweest. "Maradona staat boven alles, die had nooit en never naar Den Haag kunnen komen, want die was al toen met 17 jaar zó populair in Argentinië. Hij was voorbestemd voor de top, voor Barcelona en later Napoli. Niet Den Haag, echt niet."

Maradona wint de Uefa Cup met Napoli (foto: ANP)

De Visser had een triest gevoel toen hij gisteren hoorde dat Maradona was overleden. "Samen met Pele en Cruijff hoort hij tot de grootste sterren van de wereld." De meesterscout kon het maar moeilijk aanzien dat 'Pluisje' na zijn voetbalcarrière allerlei problemen had, waar hij -voor zijn gevoel- nauwelijks mee werd geholpen.

De enige keer dat Maradona met Argentinië tegen Nederland speelde, stond er één Zeeuw in de basis: Jan Poortvliet. Dat was op 22 mei 1979. Jan Poortvliet verscheen, net als Maradona met rugnummer 8 op het veld. Poortvliet en Maradona speelden 90 minuten, de wedstrijd eindigde in 0-0.

"Ik heb ook veel ziektes moeten overwinnen, daar heb je discipline voor nodig en hulp van dokters. Ik heb hulp gekregen, maar had al drie keer weg kunnen zijn. Door de discipline ben ik blijven leven. Ik ben nu 86 en ik heb nog veel plezier in m'n leven, maar ik heb wel veel af moeten zien. Maradona heeft ook af moeten zien, maar had wel beschermd moeten worden voor zijn drugsgebruik, zijn eetpatroon, zijn leefwijze. Hij werd geleefd door de gekte in Argentinië", aldus De Visser.

Leden van de Maradona fanclub herdenken hun held (foto: ANP)

Het leven na zijn voetbalcarrière, werpt wat De Visser betreft een schaduw over de voetballer die hij was. "In wezen kan hij er waarschijnlijk niets aan doen, hij werd geleefd. Hij was God in Argentinië." De Visser heeft verschillende keren toenadering gezocht, zonder succes. "Je kon niet eens bij hem komen. Hij werd altijd afgeschermd door een grote meute mensen. Daar is hij niet door geholpen. Hij is in de put geraakt door zijn drugsgebruik.

Maar gelukkig zijn er nog altijd beelden van de voetballer Maradona. En die kijkt De Visser nog vaak. "Dat is fantastisch. Die techniek, is ongeëvenaard.