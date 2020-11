Middelburger Tobias van Gent (VVD) ruilt Kamer in voor een rol als kamergeleerde

Tobias van Gent (foto: Omroep Zeeland)

Van Gent, die voordat hij Kamerlid werd docent was op University College Roosevelt (UCR) in Middelburg, moest kiezen tussen zijn twee passies: politiek en geschiedenis. "Op het moment dat je je kandidaat stelt, teken je wel voor vier jaar", legt Van Gent zijn worsteling uit. Uiteindelijk heeft zijn liefde voor geschiedenis het dus gewonnen.

Terugkomregeling

Toen de Middelburger in 2018 Han ten Broeke opvolgde in de Kamer, had hij met de UCR een terugkomregeling afgesproken. Van Gent: "Dus ik zat ook in een luxepositie: ga ik me nog kandidaat stellen, of keer ik terug naar de UCR." Daarmee wil hij niet zeggen dat hij niet genoten heeft in Den Haag. "Ik kijk er ook met een heel goed gevoel op terug", aldus het scheidend Kamerlid.

Voorlopig heeft hij geen intentie om terug te keren in de politiek. "Maar als de partij een beroep op me doet, zal ik dat altijd overwegen", voegt de Middelburger daaraan toe. Binnen de VVD zal hij wel actief blijven met het geven van cursussen. "En ik ga er alles aan doen om weer een Zeeuwse VVD'er in de Kamer te krijgen", sluit Van Gent af.

Namens de VVD zit ook André Bosman uit Middelburg in de Tweede Kamer. Het is nog niet bekend of hij opnieuw op de kieslijst van de VVD wil staan.

De Tweede Kamerverkiezingen vinden volgend jaar 17 maart plaats.