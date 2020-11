'Vestingcross heeft dit jaar een groter bereik dan ooit'

"Er is hoogteverschil, modder en zand heb je daar ook genoeg en de Westerschelde is in de buurt", zegt De Bat. "Ik denk dat we echt hele mooie Zeeuwse beelden kunnen maken op die plek."

De provincie Zeeland, dat het evenement deels subsidieert vanwege de publiciteit voor Zeeland, denkt dat er juist naar deze editie van de Vestingcross veel gaat worden gekeken. "We wilden de Vestingcross nu het een wereldbeker is graag organiseren", De Bat uit. "Op dit moment gaan er bijna geen evenementen door en als iets dan wel doorgaat, heb je een veel groter bereik."

Geen publiek

Bij de wedstrijd zal er geen publiek aanwezig zijn, maar de veldrit wordt wel uitgezonden op Sporza en Eurosport. De Bat: "We zijn blij dat het georganiseerd kan worden op een veilige en verantwoorde manier. Het is jammer dat er geen publiek bij mag, maar toch zijn we nu ook blij dat er live sport vanuit Zeeland te zien is op televisie."

Om en nabij de 15.000 toeschouwers waren er jaarlijks aanwezig bij de Vestingcross (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks dat er geen publiek aanwezig kan zijn hoopt De Bat dat het evenement alsnog een beetje bij de Zeeuwen terecht kan komen. "De provincie zou het heel mooi vinden als in de week voorafgaand aan de wedstrijden er nog clinics worden georganiseerd voor de jeugd. Zodat zij ook van het parcours kunnen proeven."

