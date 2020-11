Investeren in horecabedrijf tijdens de coronacrisis: 'Ik heb er nachten van wakker gelegen'

"Het oude café Lambiek hadden we al gekocht en we moesten toch gaan verbouwen. Ook omdat de keuken groter moest worden zouden we een keer een paar weken dicht moeten. Nu zijn we gedwongen dicht dus hebben we besloten om alles maar tegelijk te doen. De zaak hiernaast bij het restaurant trekken, de keuken verbouwen en ook nog een terras extra achter de zaak maken." Lef kan Van Oosten niet ontzegd worden. Een verbouwing als deze kost veel geld en als er weinig geld binnenkomt is dat een moeilijke keuze: "Het was moeilijk maar we staan wel helemaal achter deze keuze. We blijven er positief over."

Mogelijkheden door verbouwing

Door de verbouwing ontstaan meer mogelijkheden als de zaak uiteindelijk weer open mag, volgens Van Oosten. "We weten natuurlijk nog niet wat de regels dan zullen zijn maar het wordt nu makkelijker om afstand te houden en ik kan meer mensen kwijt als dat mag. Op deze manier zijn we echt klaar voor de toekomst."

Chef-kok Marcel Schouwenaar aan het klussen tijdens de verbouwing (foto: Omroep Zeeland)

In de zaak zijn een tiental bouwvakkers aan het werk maar er lopen ook een paar handige amateurs rond zoals Marcel Schouwenaar. "Ik ben hier de kok maar ik ben ook handig. Daarom kunnen we bij alles helpen. Van schilderen tot elektrische klusjes. Dan blijven we toch lekker bezig, maar ik kan niet wachten tot ik weer gewoon in de keuken mijn eigen ding kan doen."

Nog veel beweging in de vastgoedmarkt

Het pand naast Restaurant 32 Eten en Drinken stond al een paar jaar leeg toen Van Oosten het besloot te kopen. Ondanks de crisis is de vastgoedmarkt voor horeca zeker niet stilgevallen, zegt bedrijfsmakelaar Jaap Bruggeman junior. "We zien nog steeds veel beweging in de markt. We zijn zeer onder de indruk van de creativiteit van de horeca want ze bedenken van alles om het hoofd boven water te houden. Daarnaast is het interessant om te zien dat er veel kopers zijn. Daar zitten bijvoorbeeld ook starters tussen die de horeca instappen."

