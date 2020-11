Onvrede over nieuw kruispunt bij de Molenvlietsedijk in Tholen

Ze vreest voor geluidsoverlast, omdat de weg lager komt te liggen dan nu het geval is. "Nu valt het wel mee, maar straks is het een herrie als we in de tuin willen zitten." Kot wil met de gemeente in gesprek. "Dat gaan we zeker doen, met alle mensen die hier wonen. We stellen een brief op en met de gemeente in gesprek."

Ook de gemeente Tholen wil contact met omwonenden, maar stelt dat de kruising wel degelijk nodig is. "We hebben in 2010 al gesteld dat de verkeerssituatie moet worden aangepakt. De Grintweg is overvol. Dat is onveilig. Daarom is een nieuwe verbinding nodig", zegt wethouder Corniel van Leeuwen. Klachten van omwonenden zijn hem onbekend. "We willen graag in gesprek, want we willen graag een zo goed mogelijk leefmilieu voor iedereen."