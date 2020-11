Restaurant maakt kalender met 'pikant randje' om toch nog wat te verdienen in coronatijd

Een van de foto's op de kalender (foto: Graanbeurs Axel)

"We wilden naast de maaltijden die we bezorgen voor onze klanten ook iets tastbaar maken. Het personeel heeft zelf bedacht hoe ze gefotografeerd wilden worden. Elke maand heeft een ander thema. Valentijnsdag in februari, Vaderdag in juni. We hebben enorm veel lol gehad", zegt Nicolette.

De voorpagina van de kalender toont een aan elkaar gebonden Niels en Nicolette. Niels Meesen: "Dat is echt wel symbolisch voor deze tijd: we kunnen niets mogen niets, we zijn echt geketend dit jaar".

Ze hebben ook belangeloos hulp gekregen van andere ondernemers in Axel om de kalender vorm te geven. Niels: "Een drukker heeft geholpen, een fotograaf en zelfs een collega van een lingeriezaak hier in Axel". Hoe de foto's eruit zien wilde het echtpaar niet zeggen, maar 'er zit hier en daar wel een pikant randje aan'.

Of er voor 2022 weer een kalender komt weten Nicolette en Niels nog niet, maar ze sluiten het niet uit.