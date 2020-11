Goedemorgen! Burgemeesters willen verbod op carbidschieten en kalender om open te blijven

Melkbussen die gebruikt worden bij carbidschieten (foto: Omroep Zeeland)

Komende week wordt onderzocht hoe zo'n verbod vorm kan krijgen. De enige uitzondering die misschien gemaakt wordt, is voor mensen en organisaties die carbidschieten al langere tijd binnen gemeenten organiseren.

Buurt vreest geluidshinder door lagere weg

Een gelijkwaardig kruispunt over de Nieuwe Postweg in Tholen zorgt voor gefronste wenkbrauwen bij omwonenden. De weg moet lager komen te liggen dan hij nu ligt. De buurt vreest voor meer geluidshinder.

"Nu valt het wel mee, maar straks is het een herrie als we in de tuin willen zitten", zegt een buurtbewoner. De gemeente Tholen heeft aangegeven zo snel mogelijk met omwonenden in gesprek te willen gaan.

Kalender om te overleven

De horeca heeft het zwaar te verduren door de coronacrisis. Ruim de helft van de Zeeuwse horecaondernemers verwacht dat hun zaak voor het voorjaar omvalt, meldde Koninklijke Horeca Nederland gisteren. Ondernemers moeten creatief geld binnenhalen willen zij overleven. Restaurant De Graanbeurs uit Axel heeft daar iets op gevonden: zij komen met een eigen kalender.

"We hebben het drie weken geleden bedacht, al het personeel heeft meegewerkt en de kalender is fantastisch geworden", zegt eigenaresse Nicolette Meesen.

Een van de foto's op de kalender (foto: Graanbeurs Axel)

Geen afscheidsreceptie, handen of knuffels bij het afscheid van Co Schot van Marina Port Zélande. Vanwege de pandemie werd het een vertrek met stille trom. Maar na dertig jaar kijkt de Zierikzeeënaar met een goed gevoel terug op zijn tijd als directeur bij de jachthaven.

"We hebben wel eens dagen gehad, maar dat was echt uitzonderlijk, dat hier 1000 boten lagen aangemeerd."

Een koninkspaard in Oranjezon gooit z'n haar los in de wind (foto: Jan Adriaanse)

Het weer

Het is een bewolkte ochtend en op de meeste plaatsen valt nog enige regen en motregen. De temperatuur ligt rond 7 graden. Vanmiddag is het overwegend droog en is er veel bewolking, later kan de zon even doorbreken. De maximumtemperatuur is vanmiddag 8 tot 10 graden, de wind wordt zwak tot matig uit het noordoosten.