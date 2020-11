Co Schot kan Marina Port Zélande met gerust hart achterlaten

Marina Port Zélande (foto: Omroep Zeeland)

Schot ging op zijn veertiende van school en begon te werken als hulpje op een mosselkotter. "Op school ging het niet, want ik kon niet zo goed luisteren naar de meester", lacht Schot. Na daar jaren te hebben gewerkt op zee, maakte hij de overstap naar de wal waar hij havenmeester van Zierikzee werd.

Dertig jaar geleden kwam de vraag of hij geen havenmeester wilde worden bij het nieuwe Marina Port Zélande, het nieuwe vakantiepark van het toenmalige Gran Dorado op de grens van Zeeland en Zuid-Holland.

Brouwerseiland

"Het was toen al een heel bijzonder project", herinnert Schot zich. "Iedereen had het erover." Op dat moment was er alleen een baai, nog niets van een jachthaven. Schot en zijn team bouwden het van de grond af aan op tot de grote jachthaven die het nu is.

Hij vergelijkt het project met Brouwerseiland, het plan voor eilandjes met vakantiewoningen in de Grevelingen. "Ook bij ons kregen de surfers een beetje buikpijn. Ook lagen jachtjes tot dat moment gratis in de baai; die wilden niet gaan betalen voor een officiële jachthaven."

Uitdaging

Schot nam de klus aan. "Watersport was in die tijd booming. En als je dan zo'n uitdaging krijgt om met helemaal niets te beginnen... we hebben het daarna gefaseerd opgebouwd." Marina Port Zélande begon met 200 ligplekken en kreeg er in de loop van de jaren steeds meer bij tot de huidige 800 plaatsen. "We hebben wel eens dagen gehad, maar dat was echt uitzonderlijk, dat hier 1000 boten lagen aangemeerd."

De watersportwereld heeft een aantal roerige jaren achter de rug. Tot de bankencrisis van 2008 konden mensen makkelijk een lening bij de bank krijgen om een boot te kopen. "De banken financierden álles. Maar dat is door de bankencrisis van 2008 totaal veranderd. Bovendien kwamen de goedkope vluchten op; je vloog voor een paar tientjes naar Spanje. De belangstelling voor een boot zakte in."

Juist door de huidige coronacrisis is de watersportwereld weer opgeleefd. "Boten worden weer goed verkocht. Mensen durven niet meer naar Zuid-Frankrijk, bang dat ze daar weer in een lockdown terecht komen. En het fantastische weer van de afgelopen zomer heeft natuurlijk ook meegeholpen."

Garnalenvissen

Schot zal na zijn vertrek nog een paar jaar verbonden blijven aan een toeristische organisatie als de HISWA/Recron en de TOZ, het Toeristisch Overleg Zeeland. Ook is hij woordvoerder namens vissersorganisaties. "Dus ik zal me zeker niet vervelen." Zijn vrije tijd brengt Schot door op een bootje, waarmee hij samen met een vriend op garnalen vist. "Heerlijk om je kop leeg te maken op het water. Als ik een dagje ben wezen garnalen vissen, ben ik weer helemaal ontspannen."