"Ik was een jongen die het moeilijk had", zegt Alano. Hij keek tegen de voetballer die zijn grote droom waarmaakte op. "Dit nummer gaat over een kleine jongen die profvoetballer wil worden, maar die het moeilijk heeft door de misstanden op straat, door armoede, door een aantal zaken in de wereld."

'Blijf van de straat'

"Met dit nummer willen we een boodschap overbrengen: ga voetballen, doe je ding, het gaat goedkomen, volg je dromen en vooral: blijf van de straat."

Dat laatste linkt hij ook aan het leven van de bekende voetballer. "We hebben het leven van Diego Maradona gezien. We weten wat de straat brengt, al die verleidingen, drugs... Als je je dromen volgt en je met de juiste mensen omringt, beland je niet in die cirkel."

Goese rapper schrijft nummer over Maradona: 'Ga voetballen, maar blijf van de straat' (foto: Orange Pictures / Sicerow Photography)

Alano schreef het nummer over Maradona al een tijdje geleden, maar was er nog niet aan toegekomen het nummer uit te brengen. Het overlijden van Diego Maradona afgelopen week was een reden om er deze week mee naar buiten te komen.

Inspiratie voor kunstenaars

Maradona inspireert overigens meer Zeeuwen tot creativiteit. Zo schreef de Zeeuwse dichter Coenraedt van Meerenburgh onderstaand gedicht naar aanleiding van de dood van Maradona.

Toen Diego aankwam gaf Hij hem een hand,

God zei: "We hebben heel wat te bespreken,

Die warming-up, die goals die we bekeken,

En ook die ene tegen Engeland.



Maar er is één ding dat me dwars zit, kleine:

Het was je éigen hand en niét de Mijne!"

