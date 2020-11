Zeeuws Kamerlid André Bosman (VVD) volgend jaar niet terug in Tweede Kamer

André Bosman in de Tweede Kamer tijdens het wekelijks vragenuur op 17 november. (foto: ANP)

De VVD'er wist al dat er een kans bestond dat hij niet op de kieslijst geplaatst zou worden. Zijn partij heeft namelijk een beperking ingesteld aan Kamerleden dia al langer dan acht jaar in de Tweede Kamer zitten. Bosman is sinds juni 2010 Kamerlid.

Toch meldde hij zich aan voor een vierde termijn in de Tweede Kamer. "Ik ben een teamspeler. Als ze mijn expertise niet zouden kunnen vullen met een andere kandidaat was ik daarvoor beschikbaar", schrijft hij.

Maar het bleek niet nodig te zijn. Bosman blikt trots terug op de afgelopen tien jaar in de Kamer. "Het was mij een eer en een genoegen om het land te dienen in de afgelopen tien jaar in de VVD-fractie! Ik wil de nieuwe VVD Fractie alvast heel veel succes, en hopelijk net zoveel plezier, toewensen."

Zeeuwse Tweede Kamerleden

Gisteren maakte partij- en provinciegenoot Tobias van Gent bekend ook niet terug te keren in de Tweede Kamer. Van Gent is sinds 2018 Kamerlid. Ook Rutger Schonis (D66) uit Middelburg en Lenny Geluk (geboren in Poortvliet, woont tegenwoordig in Zeist) stoppen na de verkiezingen als Tweede Kamerlid.

Dat betekent dat van de huidige Zeeuwse Kamerleden alleen Joba van den Berg (CDA) overblijft. Of zij volgend jaar in de Tweede Kamer komt, is maar de vraag. Ze staat op de kandidatenlijst op de zestiende plaats.

En dan zijn er nog 'nieuwe' Zeeuwen die zich kandidaat hebben gesteld. Zo staan Johnny Lukasse uit Goes en Wim Kok uit Middelburg respectievelijk op de 8e en 23e plek van de SGP. Barbara Oomen uit Middelburg staat op de lijst van de PvdA (21), Patricia van de Vijver uit Sluis op plaats 42 van het CDA.