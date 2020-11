'Ik was niet bang voor Klaas Bruinsma en Willem Endstra'

Vertrekkend directeur Co Schot van Marina Port Zélande (foto: Omroep Zeeland)

Volgens Schot was de familie Endstra één van de financiers achter het vakantiepark bij de jachthaven, dat destijds in handen was van Gran Dorado. Endstra werd later omschreven als de bankier van de onderwereld. "Die komen dan ook naar je haven. Ik heb Endstra een jaar lang bijna ieder weekend gezien. Wat ik later over hem hoorde, had ik nooit achter hem gezocht."

Klaas Bruinsma

De bekende crimineel Klaas Bruinsma lag ook 'met twee snelle zeilboten' in de haven. Dat trok vervolgens weer andere criminelen aan. "Ik ben natuurlijk niet achterlijk. Op een bepaald moment valt het op dat bepaalde gasten altijd twee bodyguards bij zich hebben. Dan weet je wel hoe laat het is."

Klaas Bruinsma werd begin jaren negentig in Amsterdam geliquideerd. De overheid legde daarna beslag op de boten van Bruinsma in de haven van Marina Port Zélande, die daar nog wel anderhalf jaar bleven liggen. "De havengelden werden keurig betaald door de Belastingdienst."

Niet welkom

Schot werkte de criminelen zijn haven uit door hen te laten voelen dat ze niet welkom waren. "Die mensen zoeken elkaar altijd op, maar ik zorgde ervoor dat ze hier nooit met hun boten naast elkaar konden liggen. En als ze net na sluitingstijd de boot nog even wilde voltanken, bleef de pomp voor hen gesloten terwijl je voor andere gasten wél moeite deed. En sommigen betaalden niet op tijd; dan zei ik in oktober meteen hun ligplaats op voor het volgende jaar."

Co Schot zegt nooit bang te zijn geweest voor een paar 'klappen' bij zijn pogingen om onderwereldfiguren zijn haven uit te werken. "Ik ben 69 en ik heb nog nooit een klap voor mijn harses gehad. Met zachte dwang gingen ze toch echt wel weg, hoor. Dat heeft misschien toch ook wel een beetje te maken met overredingskracht."

Jammer

Volgens Schot lopen er nu geen zware criminelen meer rond bij Marina Port Zélande. Hij vindt het jammer dat het verhaal is blijven hangen. "Ik heb hier dertig jaar gezeten. Dit speelde alleen in de beginjaren. Ik vind het echt heel jammer dat dit soort dingen dus blijkbaar nog zolang door blijven etteren. Maar als je eenmaal een stempel op je rug hebt... daar zijn we in Nederland heel goed in."

