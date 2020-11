Waterdunen nog lang niet klaar, nieuwe vertraging dreigt

Tegenstander van Waterdunen is François Babijn niet meer. "Dat is een gepasseerd station." Maar het Statenlid van de Partij voor Zeeland vindt wel dat het project moet gaan renderen, want anders "draait de gemeenschap op voor de kosten. Tot nu toe 100 miljoen euro. Tendens stijgende."

Babijn denkt dat de tijd niet meezit: "Deze coronacrisis raakt iedereen, ook Molecaten. Dus ik vrees dat er voorlopig niks wordt geïnvesteerd."

Schets Plan Waterdunen (foto: Molecaten BV)

Directielid Luke Slager van Molencaten Vakantieparken luidde inderdaad de noodklok. Maar dat was voor de zomer toen er nog geen corona-steunmaatregelen voor de vakantieparken waren. "Maar die zijn er nu wel en bovendien hebben we een goede zomer gehad", vertelt Slager via een Zoom-verbinding vanuit het hoofdkantoor van Molecaten in Hattem, Overijssel.

Project Waterdunen (foto: Omroep Zeeland)

De financiering van Project Waterdunen heeft volgens Slager nooit gevaar gelopen door de coronacrisis. Financiers hebben zich niet teruggetrokken: "Nee, dat is niet de reactie van onze financiers. We hebben afgelopen zomer een enorme vraag gezien naar binnenlandse vakanties. Zeker aan de kust op zo'n mooie locatie met een natuurgebied aan de ene zijde en de Noordzeekust aan de andere zijde hebben onze financiers en wijzelf volledig vertrouwen in Project Waterdunen."

Wat is Waterdunen? Waterdunen ten oosten van Breskens wordt volgens de provincie 'een groot natuur- en recreatiegebied voor mensen uit de streek, voor dagjesmensen en toeristen. De verweving van kustversterking, natuur en recreatie maakt Waterdunen tot een bijzonder project.' (bron: site Provincie Zeeland) Het gebied beslaat in totaal 250 hectare. Er komen maximaal 300 recreatieverblijven op 40 hectare. Verder is een duincamping met ongeveer 200 plaatsen op 14 hectare gepland. Eventueel komt er een hotel. Uniek is de inlaat van zout water uit de Westerschelde dat door gegraven kreken het gebied instroomt.

Wel hoopt Slager op een vlotte oplevering van de grond door de Provincie Zeeland: "Ik verwacht dat eind dit jaar of ergens in de eerste helft van 2021." Molecaten heeft negen maanden tot een jaar nodig om het park te bouwen. "Als wij vroeg in 2021 geleverd krijgen, dan kunnen wij het kampeerseizoen van 2022 open zijn en de eerste gasten ontvangen."

Animatie huis Waterdunen (foto: Molecaten BV)

Maar een woordvoerder van de provincie laat weten dat de grondoverdracht op z'n vroegst over 14 weken en op z'n laatst over 26 weken, een half jaar dus, zal plaatsvinden. Pas als de gemeente Sluis een omgevingsvergunning heeft verleend aan de projectontwikkelaar zal de grond worden overgedragen.

Het zal er dus om spannen of Molecaten op tijd klaar kan zijn met het vakantiepark. Een van de redenen van de vertraging is een onderzoek door ingenieursbureau Royal HaskoningDHV naar de effecten van de inlaat van zout water en de waterveiligheid. Dat onderzoek is inmiddels afgerond en wordt door de Provincie besproken.

Het is niet de eerste keer dat Project Waterdunen vertraging oploopt. Het terrein had al opgeleverd moeten zijn in 2015. Later werd dat 2020. Maar ook dat wordt dus niet gehaald.