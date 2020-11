Hoe begon het eigenlijk voor de Zeeuwse windparken op zee?

In 2010 werd er voor het eerst over gesproken in de Tweede Kamer: een groot windpark voor de Zeeuwse kust. In het energieakkoord werd opgenomen dat er meer duurzame energie moest komen en werd er flink ingezet op windenergie van zee. Het duurde nog tot 2015 voordat het besluit ook echt viel. Er moest een groot windpark komen op 23 kilometer vanaf het strand van Westkapelle. Het was een investering van miljarden die ongeveer vijftig banen in Zeeland heeft opgeleverd.

Op dit moment is Borssele 1 & 2 het op één na grootste windmolenpark op zee ter wereld, na het Hornsea-park voor de Britse kust. Naar verwachting rondt het consortium Blauwwind, van onder andere Eneco, Shell en Van Oord in januari de bouw van de naastgelegen kavels Borssele 3 & 4 af, die uit nog eens 77 windmolens bestaan.

Vissers niet blij

Met de komst van de vele windmolens in de Noordzee is niet iedereen blij. Nederlandse vissers vinden dat er te weinig ruimte overblijft voor rendabele visserij. Ook Europabreed verzetten vissers zich tegen windturbineparken. Zo eist de Europese vissersactiegroep EMK een verbod op de geplande bouw van windparken. De organisatie wil eerst meer onderzoek naar mogelijk schadelijke gevolgen van de molens op paaigebieden in zee.

Een windturbine op de windparken Borssele 1 en 2 (foto: Omroep Zeeland)

Voor de kust van Walcheren worden verschillende windparken gebouwd. Het windpark Borssele 1 en 2 bestaat uit in totaal 94 turbines en Borssele 3 en 4 uit 77 turbines. Borssele 5 bestaat uit twee turbines. Zodra alle parken in bedrijf zijn, leveren ze stroom aan zo'n twee miljoen huishoudens.

Voor het onderhoud van de turbines is een onderhoudsbasis gebouwd aan de Vlissingse veerhaven. Dat levert ongeveer vijftig banen op.

In april 2020 werd de eerste stroom geleverd vanaf windpark Borssele 1 en 2. Om alle stroom die geleverd wordt af te kunnen voeren moet het stroomnet in Zeeland aangepast worden. Vanaf Borssele naar Rilland moeten 380 kv kabels komen. De bouw daarvan is een hoofdpijndossier en loopt meerdere keren vertraging op. De complete verbinding moet nu in 2022 staan.

De belangrijkste feiten van Borssele 1 en 2 op een rij: Totale geïnstalleerde capaciteit: 752MW

Equivalent jaarlijkse elektriciteitsconsumptie: 1 miljoen huishoudens

Windturbines: 8 MW Siemens Gamesa

Omvang windpark: 112 km2

Aantal turbines: 94

Waterdiepte: 14-36m

Afstand vanaf de kust (Westkapelle): 23km

Lees ook: