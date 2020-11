60 miljoen Europese subsidie voor 'groene' Zeeuwse industrie

Dow is één van de grootverbruikers van energie (foto: Ronny Baute)

Provinciebestuurder Jo-Annes de Bat zei in de commissie Economie van Provinciale Staten dat de 60 miljoen deze kant op komt. "Dit is echt mooi nieuws. We gaan, nu samen met de industrie, op zoek naar concrete projecten." Samen met Noord-Brabant en Limburg had Zeeland een subsidieverzoek van 150 miljoen euro uit het 'Just Transition Fund' gedaan, maar de provincies hebben gezamenlijk 180 miljoen gekregen.

Waterstof

Het merendeel van het geld in Zeeland gaat naar grote bedrijven in Zeeuws-Vlaanderen als bijvoorbeeld Dow om die te helpen bij omzetten van fossiele brand- en grondstoffen naar schonere stoffen zoals waterstof. Dit alles om de uitstoot van koolstofdioxide te verminderen, zoals is afgesproken in het Klimaatakkoord van Parijs.

In Zeeland staan al twee waterstoffabrieken op het terrein van Zeeland Refinery in Vlissingen-Oost. (foto: Omroep Zeeland)

Voorwaarde van de subsidie is dat het geld gaat naar technologie en infrastructuur (denk aan pijpleidingen) voor betaalbare schone energie. Ook mag het geld gaan naar het omscholen en bijscholen van werknemers.

Aanstaande dinsdag praat het dagelijks provinciebestuur verder over het besteden van de Europese subsidie.