"Het is maar een eenzaam bestaan." Hoofdredacteur Aad van der Wouden van Wereldregio op Schouwen-Duiveland is even stil. Waar hij vroeger met vijf mensen op een redactie zat, zit hij tegenwoordig in z'n eentje op een leeg kantoor.

Ook bij Omroep Zeeland werken de meeste medewerkers vanuit huis. "Tegelijkertijd," nuanceert hoofdredacteur Edwin de Kort, "Om in deze tijden met elkaar programma's te maken, journalistiek te berichten over zulke belangrijke thema's in Zeeland... Dat voelt ook als een eer."

'Op fake news zitten we niet te wachten'

Zowel Van der Wouden als De Kort hebben de bereikcijfers van hun platforms zien groeien. De Kort: "Dus we voorzien in informatiebehoefte." Maar er is ook kritiek. Mensen die online 'fake news' roepen. Die denken dat Omroep Zeeland voor het RIVM werkt. Die vinden dat de media aan angstzaaierij doen met hun berichtgeving over het coronavirus en de -cijfers.

De Kort is duidelijk: "Wij kunnen in alle vrijheid ons werk doen. We proberen alle geluiden een stem te geven." Maar, nuanceert hij: het nieuws moet ergens op gebaseerd zijn, de bron moet geverifieerd kunnen worden. "Op fake news zitten we niet te wachten."

Daarnaast moet er ook ruimte zijn voor ander nieuws, niet alleen maar corona. "Mensen hebben ook behoefte aan lichtere verhalen, lucht, verbinding en even hun hart ophalen. En heel veel nieuwsontwikkelingen lopen natuurlijk ook door", zegt De Kort, verwijzend naar bijvoorbeeld het compensatiepakket rond de marinierskazerne.

Ook Wereldregio is er niet dunner op geworden. "Nee, zeker niet", zegt Van der Wouden. Een journalist staat tegenwoordig 'gewoon' voor andere uitdagingen. Van der Wouden: "Informele contacten drogen op. Je probeert normaal rond officiële agenda's te werken, soms even ergens blijven hangen voor een praatje, dat gaat nu niet."