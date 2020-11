'Mes in het openbaar vervoer, maar minder dan landelijk'

De Servicebus in Middelburg (foto: Omroep Zeeland)

Van der Maas zei dat de gevolgen voor Zeeland niet zo ingrijpend zullen zijn dan landelijk het geval is. "Het scheelt nogal of een bus vijf in plaats van acht keer per dag rijdt, zoals bijvoorbeeld in Utrecht. Of dat een lijn helemaal verdwijnt. Die situatie wil ik hier proberen te vermijden."

'Veel schrappen geen optie'

De provinciebestuurder is op dit moment in gesprek met vervoerder Connexxion over de dienstregeling voor volgend jaar. "Ik ben er echt voor dat er zo veel mogelijk openbaar vervoer is in Zeeland. Veel schrappen hier is geen optie, want dan blijft er niets meer over."

Van der Maas schat dat er in Zeeland eerder maximaal zeven procent wordt geschrapt. Wat dat concreet betekent, kon hij vandaag niet zeggen.

Proef busjes

In Zeeland loopt op dit moment een proef om om minder drukke tijden zoals in de weekenden te rijden met kleinere busjes om kosten op het gebied van brandstof en personeel te besparen.

Harry van der Maas, provinciaal bestuurder, OV (foto: Omroep Zeeland)

Het openbaar vervoer in Nederland staat door de coronacrisis, waarin het enorm veel verlies heeft geleden, zwaar onder druk en daarom zal volgend jaar tien procent van de bestaande dienstregeling verdwijnen. Dat is nodig om financieel overeind te blijven, bevestigde branchevereniging OV-NL vandaag aan RTL Nieuws. De overheid heeft het verlies van de OV-bedrijven wel deels gecompenseerd, maar niet voldoende om alle klappen op te kunnen vangen.

