Black Friday zorgt voor drukte en druk bij webwinkels: 'Nu moeten we het jaar goedmaken'

Webwinkels hebben het doordat mensen minder winkelen door de coronapandemie het hele jaar al drukker dan normaal, maar de komende zes weken bepalen voor een groot deel of 2020 commercieel een succesvol jaar is of niet. "Wij halen in de maanden november, december zo'n 30 tot 35 procent van onze jaaromzet", zegt Verton. Dat betekent dat de komende zes weken ook de nodige stress met zich meebrengen voor Verton: "Nu moeten we het jaar maken."

YourSurprise maakt gepersonaliseerde cadeautjes die heel Europa doorgaan. "Onze pakketten gaan eigenlijk wereldwijd, met wel de focus op West-Europa met ook Scandinavië erbij", aldus Verton.

Black Friday zorgt voor drukte en druk bij webwinkels (foto: Omroep Zeeland)

YourSurprise merkt dat mensen door de coronaperiode graag iets persoonlijks naar elkaar sturen. "Onze cadeau's zijn daar perfect geschikt voor", zegt Verton glunderend. Vooral chocolade en mokken met foto's, maar ook bijvoorbeeld puzzels voor de grootouders met de foto van de kleinkinderen, vinden gretig aftrek. "Maar het is heel divers', voegt de eigenaar daar aan toe.

Extra mensen

Om de drukte aan te kunnen, heeft het Zierikzeese bedrijf tijdelijk zo'n 250 mensen extra aangenomen. En dat terwijl het in het distributiecentrum al praktische onmogelijk is om voldoende afstand van elkaar te houden. "We draaien 24 uur per dag en hebben daardoor drie shifts op een dag om de mensen te spreiden zodat iedereen voldoende afstand kan houden", aldus Verton. "En streng op de mondkapjes."

De drukte bij webwinkels rond de feestdagen neemt al jaren toe. Dat gaat soms gepaard met flinke vertragingen bij het bezorgen van alle pakjes. Om de drukte met bestellingen in zowel fysieke winkels als webwinkels te spreiden, is er dit jaar geen sprake van Black Friday, maar van een Black Week. Op die manier hopen de winkels de drukte in de winkelstraten te beperken en hopen webwinkels te voorkomen dat alle pakketjes op één dag worden aangeboden en vertraging oplopen. Daarnaast rijden bezorgers van bijvoorbeeld PostNL dit jaar meer ritten.