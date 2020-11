Column: Last Post voor Lauw Joosse

Column: door Ad Hagesteijn

(foto: Brassband Excelsior/Omroep Zeeland)

Zo'n elf jaar geleden trad ik toe tot de gelederen van Excelsior. Lauw speelde toen nog bugel en dat deed hij nog even enthousiast als in zijn beginjaren. Zijn hoogtepunt had hij al gehad, maar aan zijn klank en virtuositeit die er nog was, kon je horen dat hij een fantastische muzikant was geweest en eigenlijk toch nog steeds was.

Een paar jaar daarna vond hij het genoeg. En ook dat bewees zijn grootsheid; zelf weten wanneer het tijd is om te stoppen en daar niet door anderen op gewezen moeten worden. Maar van muziek had Lauw nog lang niet genoeg en hij sloeg daarna dan ook geen concert van 'zijn' brassband over.

Lauw Joosse op zijn bugel (foto: Brassband Excelsior)

Hoe anders was dat dit jaar. Vanaf half maart alles afgelast omdat een zeer vervelend virus over de aardbol trok. Geen brexitconcert in maart, geen koningsdagconcert een maand later, geen concert in de tuin van het jachthuis in juli, geen concert in de Manhuistuin, geen ... Dat was niet alleen voor Lauw een straf, ook voor de muzikanten van Excelsior zelf en voor al die andere muzikanten van de tientallen verenigingen die Zeeland rijk is. Want die zitten in hetzelfde schuitje.

Stille getuigen van de pandemie

En wat voor muziekverenigingen geldt, geldt ook voor alle koren, toneelverenigingen en iedereen die zich op een of andere manier beweegt in de culturele sector. Duizenden liefhebbers zagen door het coronavirus hun hobby om zeep geholpen. Het zijn de stille getuigen van de pandemie, want we horen ze, letterlijk en figuurlijk, niet. Ze dragen hun verlies in stilte.

Deze week begonnen muziekverenigingen zo hier en daar weer te repeteren. Excelsior pakt maandag de draad weer op in Kloetinge. Eindelijk, want de muzikanten snakken er allemaal naar om weer samen te repeteren. Maar ook amateurs hebben een podium en publiek nodig, dus laten we hopen dat concerten binnenkort ook weer mogelijk zijn. Dan kan Excelsior alsnog als band een muzikaal eerbetoon geven aan Lauw Joosse.