Op Aruba kwam Sinterklaas wel op een hele bijzondere manier aan

Jan Lamper met zijn vrouw, zoon en kleindochter op Aruba (foto: Jan Lamper)

"Sinterklaas is hier iets heel aparts", zegt Lamper. "Normaal komt hij aan met een grote sleepboot met 200 pieten. Maar door corona kan dat niet." Daarom kwam Sinterklaas dit jaar op een wel heel bombastische wijze aan op de witte stranden van het Caribische eiland. "Er was een grappig filmpje gemaakt over de aankomst van de Sint op Aruba dit jaar."

Jan gaat Sinterklaas dit jaar, net als de afgelopen twee jaar, vieren met zijn vrouw en kleinkind. "Zij was al heel benieuwd naar de cadeautjes."

Maar de kleindochter van Jan moet nog heel even geduld hebben, want ook op Aruba is de traditie van Black Friday overgewaaid uit de Verenigde Staten. Dus gaat hij vandaag nog op pad om iets in de aanbieding te scoren. "We gaan nog even kijken of er iets voor ons in de winkel ligt."

Jan vertelt over de aankomst van Sinterklaar op Aruba