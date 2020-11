Kernenergiedeskundigen willen nieuwe generatie kerncentrale in Borssele

Kerncentrale bij Borssele (foto: ANP)

Groot voordeel is dat thorium veel minder nucleair afval oplevert dan de huidige centrale, zeggen verschillende kernenergiedeskundigen. Aanleiding voor de discussie is brief van een groep van oud-medewerkers van de voormalige kerncentrale in Dodewaard, die zich hebben verenigd.

Volgens die groep zou Borssele geschikt zijn voor zo'n nieuwe generatie van kerncentrales. Omdat er een draaiende kerncentrale is, er is een bestemmingsplan ligt en er kennis aanwezig is.

Statenlid Vincent Bosch (PVV Bosch) vraagt of het provinciebestuur aan de tafel wil gaan zitten met deze initiatiefnemers. Hans Rottier van de SGP en Martin Bos van Forum voor Democratie sluiten zich daarbij aan. "Hartstikke goed, Je gaat kernenergie bijna weer leuk vinden", zegt Bos.

Niet enthousiast

Verantwoordelijk provinciebestuurder Jo-Annes de Bat reageert niet meteen enthousiast. "Laten we onze uitgezette koers blijven varen. Over twee weken komt het provinciebestuur met een visie over kernenergie. Ik kan deze groep niet goed peilen. Dat vergt kennis. En we kunnen niet met elke initiatief aan de slag gaan."

Na aandringen van verschillende Statenleden zegt De Bat toe dat hij de organisatie Impuls Zeeland gaat vragen in gesprek te gaan met de deskundigen en dat hij de uitslag van dat gesprek zal delen met de Statenleden.