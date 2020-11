Middeleeuws huis Kruiningen verschenen en weer verdwenen

Het huisje heeft een vloer van zestien vierkante meter. Ook zijn er restanten van een open haard en een afvoergoot naar de gracht gevonden. "Dat is vrij uniek voor Kruiningen", aldus Coppens. "We hebben tot nu toe alleen nog restjes funderingen gevonden in Kruiningen."

Rijk, maar niet heel rijk

In twee dagen zijn de restanten blootgelegd. "We hebben vrij intensief gewerkt. We hebben eerst met de kraan het puin weg gehaald en daarna met de hand de vloer volledig schoongemaakt zodat de bakstenen mooi te zien zijn." Volgens de archeoloog heeft er een rijke burger gewoond, maar ook weer geen hele rijke burger. Daarvoor is het huis te klein. "Het is wel iemand die zich een alleenstaande woning kon veroorloven."

Een aantal stenen van het huis wordt bewaard voor eventueel toekomstig onderzoek (foto: Omroep Zeeland)

Zo snel als de restanten van het huis zijn gevonden, zo snel verdwijnen ze ook weer om plaats te maken voor nieuwbouw. Coppens: "Spijtig genoeg moet het huisje verdwijnen voor de andere woningen." Dat hoort volgens haar nu eenmaal bij archeologie. "Als wij erbij zijn, dan verdwijnt het. Daarom dat we het allemaal in kaart brengen, fotograferen, alles beschrijven en ook bakstenen meenemen." Als er klater dan iemand onderzoek naar wil doen dan zijn die stenen bewaard.

Dat een vondst bijna altijd meteen moet verdwijnen geeft de archeoloog een dubbel gevoel. "Je hebt het gevonden en het is de eerste keer dat je het terugziet." Soms kan een archeologische vondst in de nieuwbouwplannen worden verwerkt. Dat kan bij dit bouwproject niet. Coppens relativeert: "We hebben het toch maar gezien en mogen documenteren. Dat is toch wel heel fijn."