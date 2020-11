D66 neemt tolvrije tunnel op in verkiezingsprogramma

Westerscheldetunnel (foto: Cor Oudesluijs)

Ton Veraart, fractievoorzitter van D66 in de Zeeuwse Staten, is opgetogen. "Ik was altijd al voor een tolvrije tunnel." Het plan is gekoppeld aan de kilometerheffing.

Maar daar wordt al jaren over gesproken en werd in deze kabinetsperiode geblokkeerd door VVD-minister Cora van Nieuwenhuizen. "Er is een duidelijke meerderheid voor deze heffing", zegt Veraart. "Het wordt alleen nog door de VVD tegengehouden. Ik verwacht dat de kilometerheffing in de formatie een goede kans maakt. En er is nu het gegeven dat we de tolheffing apart hebben benoemd. D66 streeft daar heel duidelijk naar."

Ton Veraart van de D66-fractie in provinciale Staten van Zeeland (foto: Omroep Zeeland)

Ton Veraart: een tolvrije Westerscheldetunnel gaat lukken

Eerlijk?

Automobilisten die dus nooit in Zeeland komen en nooit door de Westerscheldetunnel rijden zouden als het aan D66 ligt ook moeten meebetalen. Veraart vind dat niet oneerlijk: "Ik zou niet weten waarom. De Westerscheldetunnel wordt in de toekomst een Rijksweg en zal ook als dusdanig gefinancierd worden. Uiteindelijk is het een hoofdverbinding, net als bijvoorbeeld de weg van Assen naar Groningen."

D66 zal hierover moeten onderhandelen bij een eventuele kabinetsformatie. Dan moeten partijen geven en nemen. De vraag is natuurlijk of het plan dan niet sneuvelt. "Ik denk dat we vanuit Zeeland met de steun van ons programma hiervoor blijven ijveren. Als ook collega's van andere partijen in Zeeland meedoen gaat het lukken."

Wie alvast een voorproefje wil: vandaag mag je gratis door de Westerscheldetunnel rijden, want het is een tolvrije dag. Het is de laatste van dit jaar.