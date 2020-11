Drugsdealers aangehouden in Hulst en Terneuzen

Twee mannen aangehouden op verdenking handel in (hard)drugs (foto: ANP)

De eerste verdachte trok rond 05.00 uur in de Steenstraat in Hulst de aandacht van agenten door zijn verkeersgedrag. Toen agenten hem wilden controleren en het portier van de auto openden roken ze een sterke wietlucht. Ook lag er een zak met daarin meerdere kleine (grip)zakjes met daarin wit poeder in de auto. De man werd aangehouden.

Tijdens het onderzoek bleek dat de man in het bezit was van ruim 28 gram hennep, een aantal (grip)zakjes met daarin vermoedelijk cocaïne, een flink geldbedrag en meerdere telefoons. De politie zegt dat dit zaken zijn die te maken kunnen hebben met drugshandel. De spullen zijn in beslag genomen.

De verdachte rook ook sterk naar alcohol, maar wilde niet meewerken aan een blaastest en een ademanalyse. Voor deze weigering is een apart proces-verbaal opgemaakt en het rijbewijs van de man is ingevorderd. De man zit nog vast en wordt verhoord.

Andere drugsverdachte

Een andere man werd vrijdagmiddag rond 15.15 uur in de Nieuwstraat in Terneuzen door de politie staande gehouden. De agenten hadden hem kort daarvoor uit een pand elders in Terneuzen zien komen. De Rotterdammer had drugs bij zich, dat naar eigen zeggen voor eigen gebruik was. Maar na fouillering kwam een zogenoemde handelshoeveelheid harddrugs tevoorschijn. De verdachte is aangehouden en zit nog vast.