Fors minder coronabesmettingen geregistreerd in Zeeland

Impressie van het coronavirus SARS-CoV-2, dat de ziekte Covid-19 kan veroorzaken (foto: Omroep Zeeland)

Terneuzen is opnieuw de gemeente met de meeste nieuwe besmettingen. Daar kwamen er dertien nieuwe coronagevallen bij. Reimerswaal volgt met elf en in Sluis kwamen er acht nieuwe gevallen bij.

Dagelijkse coronacijfers van het RIVM per gemeente

Gemeente di 24 nov wo 25 nov do 26 nov vr 27 nov za 28 nov Borsele 1 4 4 2 3 Goes 2 7 2 6 7 Hulst 4 5 10 12 6 Kapelle 1 0 2 3 1 Middelburg 4 4 11 4 4 Noord-Beveland 0 0 0 1 0 Reimerswaal 3 8 7 5 11 Schouwen-Duiveland 0 5 6 6 4 Sluis 2 9 12 6 8 Terneuzen 12 17 18 40 13 Tholen 7 10 8 8 3 Veere 3 2 2 3 0 Vlissingen 2 6 2 5 4 Totaal Zeeland 41 77 84 101 64

Het gaat om de registratie van het RIVM over de periode van 01.00 uur gisterochtend tot 10.00 uur vanmorgen. Het RIVM meldt in die periode geen nieuwe ziekenhuisopnames of sterfgevallen vanwege het coronavirus in onze provincie.

Regionale spreiding

Om de regionale spreiding van de nieuwe besmettingen beter in beeld te brengen geven wij in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen van de voorgaande zeven dagen, de zogenoemde voortschrijdende week, van vier regio's weer. Daardoor voorkom je bovendien dat je te veel kijkt naar dagelijkse fluctuaties.

Te zien is dat Zeeuws-Vlaanderen nog altijd ruim bovenaan staat. Noord-Zeeland, dat bestaat uit Tholen en Schouwen-Duiveland, is tot onder Walcheren gedaald.

Zeeuwse gemiddelde

Om de regio's beter met elkaar te vergelijken, is in de onderstaande grafiek het aantal nieuwe besmettingen over de voorgaande zeven dagen afgezet tegen het aantal inwoners. Daaruit blijkt dat het Zeeuwse gemiddelde onder al enkele dagen tot onder de drempelwaarde voor het risiconiveau 'ernstig' is gedaald. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 150 per 100.000 inwoners.

Zeeuws-Vlaanderen schommelt al enkele dagen rond de drempelwaarde voor het risiconiveau 'zeer ernstig'. Daarvoor moet het aantal nieuwe besmettingen in een week tijd hoger zijn dan 250 per 100.000 inwoners.