Bouzambou debuteert met klinkende zege in Futsal Champions League

Het team van Hovocubo met links in het midden Said Bouzambou (foto: Hovocubo)

Hoewel Bouzambou al meer dan vijftig interlands voor het Nederlands zaalvoetbalteam speelde, kwam hij nog nooit in actie in de Futsal Champions League. Door de coronapandemie was de voorbereiding op deze wedstrijd verre van ideaal. Hovocubo kon vanwege de overheidsmaatregelen de afgelopen weken niet normaal met de spelersgroep trainen en er zijn ook geen wedstrijden want de competitie in Nederland ligt stil.

Klinkende overwinning

Maar daar had de ploeg van Bouzambou in de beginfase geen last van. Al na 37 seconden scoorde Faisel Mellah de eerste goal voor Hovocubo. Vijf minuten later verdubbelde Mats Velseboer met een fraai stiftje de score. Nog voor de rust wist Hovocubo de wedstrijd te beslissen. Hicham Aklalouch, Younes Daari en Lahcen Bouyouzan breidden de score uit naar 0-5.

In de tweede helft ging Hovocubo door met wat het in het eerste bedrijf ook deed. Soufian Charraoui scoorde binnen twee minuten twee keer en tilde daardoor de score naar 0-7. Nog geen veertig seconden later was er ook al een achtste treffer (goal Appie Attahiri) voor de ploeg uit Hoorn. Daarna duurde het even voordat Hovocubo opnieuw doel trof. Negen minuten voor tijd scoorde Mellah zijn tweede goal van de avond. De 0-10 kwam op naam van Velseboer en Attahiri bepaalde eindstand op 0-11.