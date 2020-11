Vanwege corona apart, maar toch ook samen, lunchen in Sint-Annaland

De organisatie bestaat vijf jaar en wilde dat vieren met een lunch, maar vanwege corona moest er even een andere vorm voor verzonnen worden. En dat was nog een lastige opgave, maar het wordt de vrijwilligers wél in dank afgenomen.

'Geweldig!'

"Ik vind het geweldig!", zegt één van de ontvangers van het lunchpakket. "Het is prachtig dat ze er zo toch nog iets aan kunnen doen. Het is jammer dat de normale activiteiten niet door kunnen gaan, maar zo ben je toch nog een beetje samen."

"Het is geweldig", beaamt ook een andere dorpsbewoner nadat hij het zakje met daarin erwtensoep, roggenbrood en spek in ontvangst genomen heeft. "Ik ben zelf ook vrijwilliger en ik heb hier heel veel respect voor. Sowieso is het een geweldig organisatie ook. Je hebt er heel veel aan. Zo moest ik laatst even een auto lenen en dat kan dan via Anna Zorgt."

'Best eenzaam'

Ook een alleenstaande bewoonster is blij met het lunchpakket. "Het is heel fijn dat er ook gedacht word aan mensen die alleen zijn. Want het is soms best eenzaam als je niet oppast. Ook omdat al die activiteiten die Anna Zorgt normaal gesproken organiseert nu niet door kunnen gaan. Maar nu hebben we in ieder geval een heerlijke lunch. Ik ga ervan genieten!"

Apart, maar toch ook samen, lunchen in Sint-Annaland dat blijkt nog een lastige klus

En dat is nu precies de bedoeling, zegt Sander Westdorpe van Anna Zorgt. "We willen vooral die eenzaamheid tegengaan. En mensen hulp bieden waar dat kan. Daarvoor is Anna Zorgt opgericht."

'Waar Anna Zorgt voor staat'

Natuurlijk vindt hij het jammer dat alle plannen voor het vieren van dat vijfjarige lustrum niet door kunnen gaan, maar hij is tegelijkertijd tevreden met hoe het gat nu met deze actie wordt opgevuld. "Zo kunnen we toch laten zien waar Anna Zorg voor staat: dat iedereen, jong en oud, samen goed kan wonen en leven in Sint-Annaland."

En al die plannen voor de viering van het lustrum? "Die kunnen we misschien volgend jaar alsnog gaan uitvoeren. Het is natuurlijk even afwachten, bijvoorbeeld wat die vaccins gaan doen, maar hopelijk kunnen we volgend jaar na de zomer al die activiteiten alsnog samen gaan uitvoeren."