Net nu judotalent Indy Godschalk weer fit is, zijn er geen wedstijden

Godschalk raakte in april 2019 geblesseerd tijdens een trainingskamp. Ze wist gelijk dat het mis was en moest vervolgens negen maanden revalideren.

In februari van dit jaar stond Godschalk in Italië weer op de mat, maar dat was het laatste toernooi dat ze gejudood heeft. "Slechter verzin je eigenlijk niet. Lig je er eerst negen maanden uit en nu weer zo lang. Dat is gewoon balen."

'Motivatie veel minder'

Voor nu blijft het dus bij trainen en wachten totdat er weer wedstrijden zijn. Dat is voor een jonge sporter als Godschalk, die midden in haar ontwikkeling zit, soms best frustrerend.

"Je mist natuurlijk een doel. De motivatie is dan ook veel minder in vergelijking met de voorbereiding op een toernooi", zegt Godschalk.

De komende tijd biedt niet veel hoop wat betreft wedstrijden. De kalender is namelijk nog leeg. Toch blijft de Middelburgse trainen om zich te ontwikkelen. "Je kan aan je techniek werken en de laatste tijd heb ik ook veel krachtraining gedaan. Voor de rest is het op mentaal vlak gewoon bezig te blijven, want judo is wel gewoon mijn leven", vertelt de Middelburgse.