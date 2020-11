Operatie voor Shirin van Anrooij na diepe wond in arm

Shirin van Anrooij in tenue van Telenet Baloise Lions (foto: Telenet Baloise Lions)

Vlak na de start vielen er een aantal dames midden in het peloton, waar Van Anrooij mee in aanraking kwam. Daardoor viel ze van haar fiets en raakte ze gewond. "Ze is bij bewustzijn, maar ik heb nog nooit zo'n wond gezien", zei ploegmanager Sven Nys al snel na de val op het Belgische Telenet.

In eerste instantie ging Nys er vanuit dat er ook een breuk was, maar na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat niet zo te zijn. "De wond is wel heel diep", zegt haar zus Lindy van Anrooij. "Bij de val kwam een remschijf van een fiets in haar arm terecht die nog draaide. Daardoor is de wond heel diep geworden."

Opening wereldbekerseizoen

De wedstrijd in Tábor werd gewonnen door Van Anrooij haar teamgenoot Lucinda Brand. De wereldbeker bestaat dit jaar uit vijf wedstrijden, waaronder eentje in Zeeland. Op 3 januari is Perkpolder podium van de vierde wereldbekerwedstrijd.

