Shirin van Anrooij geopereerd aan diepe wond in arm na val, nog geen uitzicht op herstel

Shirin van Anrooij in tenue van Telenet Baloise Lions (foto: Telenet Baloise Lions)

Van Anrooij is gisteravond geopereerd. De operatie is goed verlopen, zegt haar zus Lindy van Anrooij in Goedemorgen Zeeland. Toch is nog onduidelijk wat haar herstelkansen zijn. De behandelend artsen hebben volgens Lindy, zelf ook fervent veldrijdster, nog geen beeld van of ze uiteindelijk volledig kan herstellen of niet.

'Het kan beter'

"Als ik haar vraag hoe het met haar gaat dan zegt ze: 'Het kan beter'", zegt Lindy, die Shirin vanmorgen nog gesproken heeft. "Ze heeft een slechte nacht gehad. Door de pijn heeft ze maar een paar uurtjes kunnen slapen."

Zus Lindy over Shirin van Anrooij, na de operatie

Volgens Lindy zou Shirin liever in een ziekenhuis dichterbij huis behandeld worden. "Haar ploeg wil haar liever naar een ziekenhuis in België vervoeren. Dat zou voor ons ook heel fijn zijn, want dan is ze toch een stuk dichterbij." En voor Shirin zelf is dat ook fijner, want dan kan ze door het verplegend personeel in haar eigen taal worden aangesproken. Want de taalbarrière is volgens Lindy nu in Tsjechië een groot probleem.

Lindy van Anrooij is zelf ook veldrijdster, hier in haar tenue van Starcasino Cycling Team (foto: Tfoto.be)

Het ongeluk gebeurde vlak na de start. Middenin het peloton vielen meerdere veldrijdsters, waar Van Anrooij mee in aanraking kwam. Daardoor viel ze van haar fiets en raakte ze gewond. "Ze is bij bewustzijn, maar ik heb nog nooit zo'n wond gezien", zei ploegmanager Sven Nys al snel na de val op het Belgische Telenet.

'Ze zag het vlees hangen'

In eerste instantie ging Nys er vanuit dat er ook een breuk was, maar na onderzoek in het ziekenhuis bleek dat niet zo te zijn. "De wond is wel heel diep", zei haar zus Lindy van Anrooij kort na het ongeluk. "Bij de val kwam een remschijf van een fiets in haar arm terecht die nog draaide. Daardoor is de wond heel diep geworden." Volgens Lindy ligt haar arm open van haar elleboog tot haar pols. "Ze is heel bang geweest, omdat ze die wond zelf gezien heeft. Ze zag het vlees gewoon hangen."

Lindy van Anrooij vertelt over de situatie van haar zusje Shirin

De wedstrijd in Tábor werd gewonnen door Van Anrooij's teamgenoot Lucinda Brand. De wereldbeker bestaat dit jaar uit vijf wedstrijden, waaronder eentje in Zeeland. Op 3 januari is Perkpolder het podium van de vierde wereldbekerwedstrijd.

