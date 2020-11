Personenvervoer spoor Terneuzen-Gent: 'uiteindelijk komt dat er wel'

Op straat in Terneuzen zijn de meningen verdeeld over een mogelijk station Terneuzen. Een man en een vrouw, die samen de honden uitlaten op de dijk, denken er elk anders over. "Ik zou er geen gebruik van maken, ik kom nooit in België. Nederland trekt me meer", aldus haar. Volgens hem: "Ik zie het anders. Gent is een mooie stad en het geeft een mooie verbinding met het achterland."

Een andere wandelaar relativeert: "Terneuzen is een relatief kleine stad." De spoorverbinding voor personen zou volgens hem geweldig zijn. "Ik denk dat er meer mensen uit Gent gebruik van zullen maken die hier naartoe komen naar het geweldig mooie stadje Terneuzen."

De geboren Zeeuws-Vlaming Joop Verstraeten weet alles van de oude lijn Terneuzen Gent omdat veel van zijn voorouders bij de spoorlijn werkten. (foto: Omroep Zeeland)

Geboren Zeeuws-Vlaming Joop Verstraeten volgt de ontwikkeling rond het spoor op de voet. Zijn voorouders werkte generaties lang bij de lijn tussen Terneuzen en Gent en hij heeft zich flink in deze geschiedenis verdiept.

Vrachtvervoer belangrijkste

Tot 1930 was er ook personenvervoer op de lijn. Verstraeten heeft er vertrouwen in dat het personenvervoer weer terug komt, maar hij zet er wel een kanttekening bij: "De hoofdmoot zal vrachtvervoer moeten zijn. Dat was vroeger ook zo. Met personenvervoer alleen dekte je de kosten niet en verdiende je er niks aan." Het is volgens Verstraeten maar de vraag of er genoeg vrachtvervoer op het traject komt om het allemaal rendabel te maken.

De betere verbinding juicht de spoorliefhebber alleen maar toe. Toen hij vroeger met het openbaar vervoer naar Gent ging vanuit zijn woonplaats Oost-Souburg was hij naar eigen zeggen vier uur onderweg. "Je kon bijna gaan lopen", zegt hij als hij daarop terugkijkt.

