Bouzambou maakt droom waar: 'Had alleen wel een doelpuntje mogen mee pikken'

Bouzambou in actie in de Futsal Champions League (foto: Lars Skaug)

Hoe was het om weer op het veld te staan, Said?

"Het was echt genieten. We hebben door de coronamaatregelen niet als een groep kunnen trainen en twee maanden geleden speelden we onze laatste wedstrijd. Het was wel mooi om dan op dit podium te spelen en je te kunnen laten zien."

Ondanks een voorbereiding die verre van ideaal was, kwamen jullie heel goed voor de dag. Hoe kan dat?

"We waren supergemotiveerd en gretig om deze wedstrijd te spelen. We hebben veel voor onszelf getraind, maar ook in groepjes van vier of twee. We hebben alles uit de kast gehaald en dan zie je dat het toch wel iets oplevert."

Dan wordt het 0-11. Leg eens uit hoe dat kan in de voorronde van de Futsal Champions League?

"Dat heeft denk ik te maken met het feit dat het zaalvoetbal in Noorwegen nog niet op het niveau is zoals in Nederland. Zij zijn ook nog in ontwikkeling, maar als ik eerlijk ben had ik wel een iets betere tegenstander verwacht."

Was het enige smetje op jouw debuut in de Champions League dat je geen doelpunt hebt gemaakt?

"Bij zo'n uitslag had ik inderdaad wel een doelpuntje mee mogen pikken. Maar ik ben blij dat we zo'n goede wedstrijd hebben gespeeld en dat we door zijn naar de volgende ronde. Dat doelpunt houden jullie dan nog van mij te goed in de volgende ronde."

Het team van Hovocubo met als vierde van links Said Bouzambou (foto: Hovocubo)

Op 9 december volgt de loting voor de volgende ronde, het hoofdtoernooi, op welke club hoop je?

"Als ik eerlijk ben, wil ik meteen een grote club loten. Dus FC Barcelona of Inter Movistar. De kans dat je dan doorgaat is heel klein, want dan heb je te maken met de top van de wereld. Maar dat is een hele ervaring om mee te maken, misschien is dat nog wel mooier dan een wedstrijd winnen tegen een mindere ploeg."

Jaren geleden toen je met Groene Ster promoveerde naar de eredivisie zei een teamgenoot, Salim Ben Sellam, dat jullie tegen FC Barcelona wilden spelen. Die kans is er nu voor jou. Wat doet dat met je?

"Dat zijn mooie dingen als je dat kan mee maken. Soms denk je er wel eens bij na dat je bent begonnen op een pleintje in Souburg. Dan ga je op het hoogste niveau spelen in Nederland, daarna reis je de hele wereld rond om wedstrijden te spelen. Daar moet je soms wel even bij staan om te beseffen hoe mooi dat is om mee te maken."

Futsal Champions League spelen kan je nu in ieder geval doorstrepen op je wensenlijstje. Wat is het nieuwe doel?

"Het Europees kampioenschap zaalvoetbal in 2022. Daar wil ik heel graag bij zijn en spelen en daar ben ik nu ook echt al wel mee bezig."

