Vrijwilligers ruimen aangespoelde plastic korrels op met zelfontworpen apparaat

"Er is hier eerder ook al wel wát van dat plasticgranulaat aangespoeld, maar in zulke grote hoeveelheden heb ik het nog niet gezien", zegt Vos Broekema van Bende van het Strand. Hij vond de korrels een paar dagen geleden toen hij 's avonds zijn hond ging uitlaten.

'Wit schijnsel'

"In het donker zag ik een wit schijnsel. Dat waren met name witte korrels die het licht van mijn lamp reflecteerden." Hij is er naar eigen zeggen flink van geschrokken. "Er lagen echt grote hopen van dat spul. Het is echt verschrikkelijk."

Het is volgens Broekema een regelrechte ramp voor het natuurgebied. "Al dat plastic komt in de voedselketen terecht, in de vogels, de vissen, de schelpdieren en de zeezoogdieren. En de chemicaliën in dat plastic zijn kankerverwekkend en kunnen ook zorgen voor hormonale problemen, sommige dieren kunnen er zelfs een geslachtsverandering door ondergaan."

'Dat lijkt me niet gezond'

Bovendien komt het uiteindelijk ook in ons terecht. "Via bijvoorbeeld vissen en de schelpdieren die wij eten, krijgen wij die stoffen ook weer binnen. En dat lijkt me niet gezond."

Daarom doen de vrijwilligers van Bende van het Strand er alles aan om de korrels op te ruimen. En één van de andere vrijwilligers heeft daar zelfs eigenhandig een apparaat voor uitgevonden, met twee zeven. Bovenin zit een grove zeef waarin de schelpen en het zeewier achterblijven. De plastic korrels en het zand vallen er doorheen en die belanden op de tweede zeef, die veel fijnmaziger is. Daar blijven de plastic korrels op liggen, terwijl de kleinere zandkorrels door de tweede zeef heen op de grond vallen.

Met twee zeven scheidt Arnold Fluijt de plastic korrels van zand en zeewier (foto: Omroep Zeeland)

Dit is in feite nog een prototype. De bedenker, Arnold Fluijt, ziet mogelijkheden om zijn idee op te schalen. "Als je dan het strand op kan met een grote kar met daarop een soort stofzuiger die de bovenste laag van het strand opzuigt en dan op de bovenste zeef uitstort dan kun je zo grote delen strand schoonmaken. Dat zou mooi zijn!"

Onderzoek

Maar eigenlijk willen ze vooral dat deze korrels hier helemaal niet terechtkomen. Daarom gaan ze volgens Broekema nu op onderzoek uit. "We gaan monsters nemen en dan hopelijk kunnen we achterhalen waar het vandaan komt. Want anders blijft het dweilen met de kraan open."

Ondertussen blijven de vrijwilligers van de Bende van het Strand de plastic troep opruimen. Want naast deze plastic korrels spoelt er nog meer aan. "Met name vispluis", zegt Broekema. Dat zijn blauwe plastic draden die gebruikt worden om visnetten tegen beschadiging te beschermen. "Daar zie je nu ook veel meer van, sinds het pulsvissen werd verboden. Ook komen we nu steeds vaker mondkapjes tegen."

'Schoonste water van Nederland'

Hij ziet het met lede ogen aan, al dat plastic in zijn omgeving. "Dit is een Natura 2000 gebied, prachtige natuur. Vol beschermde vogels zoals de grutto. Maar het is ook een heel erg kwetsbaar gebied. En de Oosterschelde heeft dan nog het schoonste water van Nederland. Dat zet je aan het denken over de rest van het land."

Opruimactie aangespoelde plastic korrels, met zelfontworpen apparaat