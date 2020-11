'Corona maakt jongeren eenzaam. En dat waren sommige al langer'

Als je bij Komma binnenstapt, zie je al eerste dj Mats. Achter een bar van sloophout staat hij, een jongen van 11 jaar, die op zijn laptop muziek door de speakers laat schallen.

Rechts van hem zijn twee jongens aan het airhockyen en achter in de ruimte zit een jongen met een enorme bril op in een luxe autostoel te racen tegen anderen online in een computerspel.

Volgens jongerenwerker Reinder gaat het bij eenzaamheid vaak over ouderen. Terwijl het ook bij jongeren speelt. (foto: Omroep Zeeland)

Reinder Hegi is de grootste van het stel. Hij is één van de jongerenwerkers en bezig de pingpongtafel te transformeren in een pooltafel. Reinder is zichtbaar trots op 'zijn' Komma. Al wil hij dat 'zijn' zelf niet in de mond nemen. "Dit is van en voor de jongeren. Het draait erom wat zij willen doen. Zonder hen geen Komma."

Komma bestond toen de coronacrisis uitbrak precies een jaar. Reinder: "We zaten toen op dertig jongeren verspreid over de dag. Nu soms maar op de helft. We doen ons best die jongeren weer terug te krijgen. Waar het aan ligt dat ze niet meer komen? Geen idee."

Tijdens de eerste golf werd er in gezet op online contact door onder meer online pubquizzen (foto: Omroep Zeeland)

Komma moest dit voorjaar en ook recent vanwege het coronavirus tijdelijk dicht, alle contacten met de jongeren gingen online. Reinder en zijn collega's deden hun best. Ze bedachten online pubquizzen en zetten FIFA-wedstrijden op.

Maar toch is dit, het bij elkaar komen in Komma, van wezenlijk belang, zegt de jongerenwerker. "Bij eenzaamheid gaat het vaak over ouderen. Over wat corona met hen doet. Maar vergeet kinderen en jongeren niet. Ja, ze zitten hele dagen op hun telefoon. Maar dat is ook eenzaam. Dit hier, is wezenlijk contact."

Reinder wijst op een onderzoek. "Jongeren voelen zich hier in de regio al eenzamer dan op andere plekken in Zeeland en Nederland. Corona verstrekt dat alleen maar."

Mats heeft de draaitafel even op de automaat gezet en schuift aan bij het poolen. "Het is hier gezellig, onderling, met anderen. Ik zou het niet willen missen."

Jongerencentrum Komma in Hulst zag het aantal bezoekers door corona halveren (foto: Omroep Zeeland)

Komma is gevestigd in Den Dullaert en geopend op woensdag van 15.00 tot 20.00 uur, op donderdag van 15.00 tot 18.00 uur, op vrijdag van 15.00 tot 21.00 uur en op zaterdag van 14.00 tot 18.00 uur.

Sinds de tweede golf is het voor bezoekers verplicht mondkapjes te dragen. De opnames voor dit verhaal zijn voor die tijd gemaakt.