Goedemorgen! Eenzaamheid, valpartij en restauratie

Jongerencentrum Komma in Hulst (foto: Omroep Zeeland)

De coronacrisis maakt jongeren eenzaam. En dat terwijl eenzaamheid onder jongeren in Zeeuws-Vlaanderen al een probleem was. Dat zegt jongerenwerker Reinder Hegi. Hij is trots op zijn relatief nieuwe jongerencentrum Komma in Hulst. Een essentiële voorziening, zeker in deze tijden, zegt hij.

Operatie voor Van Anrooij

Slecht nieuws voor veldrijdster Shirin van Anrooij. In de wereldbeker in Tsjechië is ze gisteren zwaar ten val gekomen en afgevoerd naar het ziekenhuis. De 18-jarige veldrijdster uit Kapelle verloor veel bloed nadat een nog draaiende remschijf van een fiets in haar arm terecht kwam.

De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes (foto: Omroep Zeeland)

De Grote of Maria Magdalenakerk in Goes is hard toe aan restauratie. Daarom heeft de stichting die de monumentale kerk in het centrum van de stad beheert een subsidie van 500.000 euro aangevraagd bij de provincie. Maar als al het achterstallige onderhoud, zoals verzakte grafzerken en vloeren, zou worden uitgevoerd is een bedrag van 1,9 miljoen euro nodig.

Wraking in zedenzaak

De wrakingskamer van de rechtbank in Middelburg behandelt vandaag het wrakingsverzoek in de Zeeuws-Vlaamse zedenzaak. De advocaat van de vrouwelijke verdachte deed dat verzoek vorige week omdat ze de rechtbank partijdig vindt. Tijdens de zitting wordt bekeken of dat zo is. De zitting start om 10.00 uur.

Mooie zonnige licht nevelige droge dag (foto: Ria Brasser, Oost-Souburg)

Het weer

Het is vanochtend al de meeste tijd bewolkt en er is zelfs kans op een drup regen of motregen. De temperatuur begint rond twee graden maar loopt langzaam op. Verder is het nevelig maar dichte mist is er niet. Vanmiddag is er aanvankelijk weinig verandering met veel bewolking en lokaal een drup regen, later in de middag en vanavond neemt de kans op regen sterk toe. De zuidwestenwind wordt matig tot vrij krachtig, vanavond komt een krachtige noordwestenwind. Maximum later rond 7 graden.