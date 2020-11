Twintig Zeeuwse coronapatiënten in ziekenhuizen

Corona-verpleegafdeling in ziekenhuis ZorgSaam (foto: Zorgsaam)

Begin november lagen er nog dertig Zeeuwse patiënten met een ernstige longklachten op de corona-afdelingen van Adrz in Goes en ZorgSaam in Terneuzen, het grootste aantal sinds de zomer. In de afgelopen vier weken lag het aantal telkens net onder de twintig.

In ziekenhuis ZorgSaam worden twaalf Zeeuws-Vlaamse coronapatiënten behandeld. Ziekenhuis Adrz heeft acht Zeeuwse patiënten opgenomen. Het ziekenhuis in Bergen op Zoom, waar doorgaans veel Thoolse patiënten worden opgenomen is niet bereid informatie te geven over het aantal Zeeuwse patiënten.

Tien coronapatiënten op de IC

Op dit moment zijn tien patiënten opgenomen op de intensive care. Zes van hen liggen in Goes en vier in Terneuzen. Vorige week lagen er ook tien patiënten op de IC's.

Het aantal patiënten uit de regio Rotterdam neemt verder af. De Zeeuwse ziekenhuizen nemen sinds september coronapatiënten over van de overbelaste ziekenhuizen in de regio Rotterdam Rijnmond. Vier weken geleden waren dat er 32. Nu liggen er nog negen Rotterdamse patiënten in Zeeland.

Meeste patiënten herstellen

In ZorgSaam heeft afgelopen week één patiënt de besmetting met het coronavirus niet overleefd. In het Adrz zijn er geen patiënten overleden aan het coronavirus. Het merendeel van de patiënten wordt ontslagen en gaat naar thuis of wordt overgebracht naar een verpleeghuis of revalidatiecentrum.