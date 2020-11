'Gebruik de lege Zeelandhallen als klaslokalen'

Zelf is Perry Kentin van reclamebureau LMG razend enthousiast over zijn eigen idee: "De ruimte is ideaal. Je kan hem helemaal coronaproof maken. Triage aan de deur en binnen is alles goed geventileerd. Je kan het inrichten zoals je wil, dus de anderhalve meter afstand hoeft geen enkel probleem te zijn."

'Ouderwets voor de klas'

Volgens Kentin is de ruimte ook heel goed in richten voor verschillende soorten lessen. "Het is te gebruiken voor grote groepen of kleinere groepen. Nu is het soms lastig om bijvoorbeeld grote toetsen te houden of colleges klassikaal te geven. Dit biedt de kans om 'ouderwets' voor de klas te gaan staan."

Toen Antoine Kunst van de HZ University of Applied Sciences gebeld werd om mee te denken over deze plannen zag hij meteen mogelijkheden. "Wij vinden het natuurlijk essentieel dat de regels gehandhaafd worden maar we hebben ook te maken met het welzijn van de studenten. We merken dat studenten en docenten het belangrijk vinden elkaar toch regelmatig te zien."

'Zou heel goed kunnen werken'

Maar de eigen ruimtes zijn niet altijd voor grote bijeenkomsten op anderhalve meter afstand. "De grootste ruimte in ons gebouw is geschikt voor dertig personen. Daarom hebben we een paar keer sporthal Baskensburg in Vlissingen gebruikt of een ruimte in hotel Van der Valk in Middelburg gehuurd. Daar zitten toch wel veel haken en ogen aan. De Zeelandhallen kan je voor langere tijd inrichten zoals je wil. Voor bijvoorbeeld toetsen of HZ Cult zou dat heel goed kunnen werken."

HZ in Vlissingen (foto: Omroep Zeeland)

Het gebruik van de Zeelandhallen als leslocatie is nog geen uitgemaakte zaak. De eigenaar van de ruimte, Libéma, is akkoord maar ook de Veiligheidsregio Zeeland moet de ruimte goedkeuren. Onderwijs heeft een uitzonderingspositie als het gaat om het aantal mensen dat bij elkaar mag komen, als ze maar anderhalve meter afstand houden. Dat is een voordeel volgens Kunst: "Maar we willen ook rekening houden met de beeldvorming We willen het aan iedereen kunnen uitleggen en er moet draagvlak voor zijn. Als dat er niet is doen we het niet. En het moet vooral veilig zijn."

Een soort noodlocatie

Bedenker Perry Kentin: "Provinciaal zijn de Zeelandhallen aangewezen als een noodlocatie. Je zou kunnen zeggen dat dit een noodsituatie is voor het onderwijs. Maar eerst kijken naar wat de regels worden voor de komende weken. Daarna moeten we dit goed gaan uitwerken zodat over een langere periode meerdere scholen hiervan kunnen profiteren."