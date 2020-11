Kapelle in top vier meest welvarende gemeenten, als je verder kijkt dan alleen het inkomen

Welkomstbord bij Kapelle (foto: Omroep Zeeland)

Het statistiekbureau heeft voor het eerst de welvaart in alle Nederlandse gemeenten met elkaar vergeleken door verder te kijken dan alleen economische groei. Het CBS heeft veertig aspecten van het leven van Nederlanders bestudeerd, van bijvoorbeeld overgewicht tot de contacten met familie en de afstand tot een café.

Bij bovenste kwart

Bij veertien van die indicatoren staat Kapelle bij het bovenste kwart van de ranglijst van alle Nederlandse gemeenten. Slechts drie gemeenten hebben landelijk een hogere score Hendrik-Ido-Ambacht scoort bij vijftien indicatoren in het bovenste kwart en de gemeenten Bloemendaal en Westland bij zestien indicatoren. Binnen Zeeland scoort ook de gemeente Veere goed, met dertien indicatoren, gevolgd door de gemeente Reimerswaal met negen.

Naast het aantal indicatoren waarin gemeenten in het bovenste kwart zitten, houdt het CBS ook een ranglijst bij van gemeenten met de meeste indicatoren in het onderste kwart. In dat lijstje staat Terneuzen met vijftien indicatoren op een gedeelde tiende plaats. Vlissingen en Noord-Beveland volgen met veertien indicatoren. Daarmee staan die twee gemeenten landelijk op een gedeelde zeventiende plaats.

Landelijk zijn het vooral de grote steden die slecht scoren. Amsterdam, Den Haag en Rotterdam staan op een gedeelde eerste plaats, met zeventien indicatoren in het onderste kwart van alle gemeenten. De onderzoekers van het CBS concluderen in algemene zin dat de materiële welvaart in steden weliswaar vaak groter is, maar dat het er vaak minder schoon en veilig is.

Inwoners steden minder gezond

Verder zijn de inwoners van steden over het algemeen minder gezond dan de inwoners van plattelandsgemeenten. Ook is er minder sociale cohesie in de stad. Wel zijn basisscholen en andere voorzieningen er vaak dicht in de buurt.

Het CBS concludeert verder dat leven in de stad of op het platteland elk z'n eigen voordeel met zich meebrengt. Het is voor mensen een kwestie van afwegen wat voor hen belangrijk is.