Meerdere besmettingen bij zorgcentrum Vremdieke in Hoek

Zorgcentrum Vremdieke van ZorgSaam in Hoek (foto: Omroep Zeeland)

Vremdieke telt in totaal zo'n vijftig bewoners. Volgens een woordvoerder van ZorgSaam, waar de instelling onder valt, 'was het daarom heftig'. "Vorige week zijn er helaas twee mensen overleden, iemand die was overgeplaatst naar ouderenzorgcohort in De Veste in Goes en één persoon in Hoek." Inmiddels is de situatie volgens de woordvoerder onder controle. "Vanaf morgen is het bezoek weer welkom."

We zijn uiterst voorzichtig

Volgens ZorgSaam staat het aantal besmettingen bij Vremdieke in verhouding met de landelijke cijfers in zorginstellingen. "Medewerkers werken zorgvuldig en beschermd maar je kunt nooit helemaal voorkomen dat ze het bijvoorbeeld vanuit de supermarkt meenemen", aldus de woordvoerder.