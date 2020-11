Speelgoedwinkel zet sociale media in om onlineshoppers toch naar de winkel te krijgen

"Dit jaar kunnen de klanten ook bestellingen plaatsen via Facebook en WhatsApp", vertelt Miranda Huijer, eigenaar van de Intertoys in Zierikzee. "Mensen komen ook wel met lijstjes binnen, maar zijn thuis wel flink achter de computer bezig. Dat is voor ons best wel funest." Door alle kanalen open te gooien hoopt Huijer dat mensen toch bij haar de cadeaus komen halen.

Ophalen of opsturen

"Wij zetten het speelgoed dan apart zodat de klant niet helemaal door de winkel hoeft te lopen of we kunnen het pakket opsturen. Het click & collect via de website bestaat al langer waarbij de klant een artikel kan bestellen en het vervolgens binnen een uur kan ophalen. Al die manieren lopen erg goed", vertelt Huijer.

Vaste klanten blijven lokale winkel trouw (foto: Omroep Zeeland)

Ondanks de grote concurrentie van het onlineshoppen weten de vaste klanten de winkel wel te vinden. "Ik koop nooit online omdat ik vind dat we de plaatselijke middenstand moeten steunen en niet al die grote bedrijven", zegt een klant die twee armbandjes afrekent voor haar kleindochters.

Huijer, is blij met die steun. "Wij merken dat de trouwe klanten zich realiseren dat grote webwinkels niets bijdragen aan evenementen die lokaal worden georganiseerd bijvoorbeeld en wij doen dat wel. Daarom blijven ze bij ons komen omdat ze het de lokale ondernemer gunnen en dat is mooi om te zien."

Pakjesavond vieren

Uit het jaarlijkse feestdagenonderzoek van Lootjestrekken.nl blijkt dat we dit jaar gemiddeld 115 euro aan cadeaus uitgeven, dat is 6 procent meer dan 2019. En maar 35 procent van de Nederlandse bevolking is van plan pakjesavond te vieren.

Daar merkt Huijer weinig van. "Onze klanten hebben Sinterklaas hoog in het vaandel en willen dat echt vieren. Het hele magazijn staat vol met Sinterklaascadeautjes, maar een enorme piek die je normaal gesproken rond de feestdagen ziet die verwachten we niet."