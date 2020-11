Zaak tegen Middelburger die vermeende Hitlergroet bracht tijdens coronaprotest geseponeerd

Zo'n 150 demonstranten liepen mee in de zogeheten 'Vrijheidsmars' (foto: Omroep Zeeland)

Wel heeft de man een boete gekregen voor het aanzetten tot wanordelijkheden. Daarbij heeft hij volgens de politie de Algemene Plaatselijke Verordening van de gemeente overtreden. Dat staat volgens de politie los van de vermeende Hitlergroet. Om welk gedrag het dan precies gaat, kan een politiewoordvoerder naar eigen zeggen nu niet achterhalen.

Protest tegen maatregelen

Het protest waar de man onderdeel van uitmaakte vond plaats op 21 november in Goes. Het ging om een protest van Zeeland in Opstand tegen de maatregelen die door het kabinet zijn ingesteld om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Door die maatregelen worden de vrijheden van burgers te veel ingeperkt, was de boodschap.

Zo'n 150 demonstranten liepen mee in de zogeheten 'Vrijheidsmars' Bij het protest werd onvoldoende afstand gehouden. Dat was vooraf door de initiatiefnemers wel aan de gemeente beloofd. De politie heeft ook tijdens het protest meerdere keren op die belofte gewezen, maar daar wed geen gehoor aan gegeven.

Politiemacht

Bij het protest was een grote politiemacht aanwezig. Meerdere agenten liepen zichtbaar mee en de mars werd bovendien in de gaten gehouden door een drone die boven het Stadskantoor hing. Meerdere ME-bussen stonden gereed langs de route.

De 43-jarige Middelburger werd na de vermeende Hitlergroet aangehouden bij het Hollandiaplein. Het brengen van die groet is sommige gevallen strafbaar, omdat het gezien kan worden als een overtreding van het verbod op belediging en discriminatie. Uiteindelijk bepaalt de rechter of een Hitlergroet in die specifieke situatie wel of niet strafbaar is.

